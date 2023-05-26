Câu cửa miệng của ĐÀN ÔNG GIẢ TẠO, phụ nữ thông minh cần tránh xa ngay

Nếu đang yêu bạn hay nghe những câu này xuất phát từ các chàng trai thì hãy nên suy nghĩ lại và đừng để mối quan hệ của hai bạn tiến triển xa hơn. Vì như thế, bạn sẽ phải chịu nhiều tổn thương nếu mối quan hệ này cứ kéo dài.

Anh xin hứa

Muốn biết đàn ông có thật lòng hay không thì cứ nhìn vào hành động của anh ta. Nếu là người đàn ông yêu bạn chân thành thì không bao giờ anh ấy hứa hẹn rồi quên béng đi. Nếu anh ấy sợ bạn buồn, thì anh ấy sẽ hứa những điều mà anh ấy làm được. Còn ngược lại nếu chỉ hứa cho sướng miệng rồi quên thì quả thật đây là người đàn ông không đáng để bạn bận tâm.

Nếu như yêu bạn chỉ cần đã hứa, chắc chắn là anh ấy sẽ làm cho bằng được. Dù cho mọi chuyện có khó khăn đến nhường nào đi chăng nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Xin lỗi, anh quên mất

Trong tình yêu, càng là những điều nhỏ nhặt thì càng có sức nặng. Phụ nữ không cần đàn ông làm những điều lớn lao để chứng minh tình yêu, đôi khi chỉ là một câu chúc ngủ ngon mỗi đêm cũng đủ khiến các nàng cảm động.

Khi đàn ông yêu thật lòng, dù chỉ là một chuyện nhỏ bạn vô tình nhắc đến, anh ấy cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Còn nếu không quan tâm đến bạn, dù có nhắc đi nhắc lại cả trăm lần cũng như nước đổ lá khoai. Nếu đã không để tâm đến bạn thì dù bạn có làm gì anh ấy cũng chẳng bao giờ bận tâm.

Anh đang rất bận

Một người đàn ông chỉ nghĩ đến bạn khi cô đơn có nghĩa là trong mắt anh ta sự tồn tại của bạn có cũng được mà không có cũng không sao.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng bao giờ tin vào câu ‘Anh đang bận’ của đàn ông. Đối với đàn ông, khi đã yêu thật lòng, không có gì trên đời này quan trọng hơn bạn. Nếu anh ta muốn thì chắc chắn sẽ biết cách sắp xếp thời gian để dành cho bạn chứ không phải đợi bạn tìm đến anh ta để rồi nhận về câu anh rất bận.

Vợ ngoại tình với tiến sĩ đã có gia đình Hơn 30 tuổi, Đào mới lấy chồng là Nghĩa, hiền lành, chất phác và hơn cô 2 tuổi. Yêu nhau mấy tháng họ đám cưới và sinh được cô con gái khỏe mạnh. Căn nhà đơn sơ của họ vì thế luôn đầy ắp tiếng cười.

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