5 thứ phụ nữ khôn ngoan càng giấu kỹ càng tăng lộc giảm họa, sau 35 tuổi ngồi mát ăn bát vàng

Phụ nữ yêu 04/06/2023 08:10

Dưới đây là những thứ phụ nữ khôn ngoan nên biết giấu thật kỹ, có thân đến mấy cũng đừng dại nói ra kẻo mất lộc, rước họa cho bản thân cũng như chồng con.

Tài sản bản thân đang sở hữu

 

Người đàn bà dại luôn khoe với thiên hạ mình đang sở hữu những gì. Còn người đàn bà khôn ngoan chỉ lặng lẽ kiếm tiền, vun đắp cho gia đình. Vì có nhiều thứ càng khoe khoang càng khiến người khác ganh ghét, đố kỵ. Thậm chí còn khiến họ sinh tâm tính tham lam, cướp giật.

Sự đố kỵ, tham lam

5 thứ phụ nữ khôn ngoan càng giấu kỹ càng tăng lộc giảm họa, sau 35 tuổi ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Phụ nữ đừng tham lam sân si - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có đố kỵ, tham lam thì hãy để trong lòng đừng bộc lộ quá nhiều khiến bản thân mất duyên. Nhưng phụ nữ ơi, hãy tập sống đơn giản, đừng hơn thua sân si với bất cứ ai. Việc ganh ghét, đố kỵ chỉ khiến bạn mệt mỏi, đánh mất giá trị của bản thân. Có câu “tâm sinh tướng”, cái tâm sẽ quyết định ngoại hình của bạn. Vì vậy đừng sân si để có tâm đẹp, vẻ ngoài cũng đẹp hơn.

Chuyện tình yêu, hôn nhân của bản thân

Hôn nhân của bạn hạnh phúc hay khổ đau, đừng kể với người khác. Không ai có thời gian nghe bạn than vãn, không ai có đủ bao dung để an ủi, thấu hiểu bạn. 

5 thứ phụ nữ khôn ngoan càng giấu kỹ càng tăng lộc giảm họa, sau 35 tuổi ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2
Hãy giấu chuyện bí mật của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu họ khuyên bạn buông bỏ, liệu bạn có đủ can đảm để chấm dứt cuộc hôn nhân của mình hay không? Những lời khuyên của người ngoài chỉ khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn mà thôi chứ chẳng giải quyết được điều gì. Thế nên hãy im lặng, tự giải quyết những rắc rối của bản thân.

Thói quen, tật xấu của chồng con

Chồng con có thói quen, tật xấu gì, bạn cũng hãy giữ cho một mình mình biết. Đừng mang chuyện nhà ra nói với thiên hạ để mọi người chê cười. Điều này rất dễ khiến gia đình, hôn nhân đổ vỡ, bạn sẽ trở thành người gánh hậu quả ê chề nhất.

Cuộc sống thường nhật của bản thân

5 thứ phụ nữ khôn ngoan càng giấu kỹ càng tăng lộc giảm họa, sau 35 tuổi ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 3
Đừng khoe khoang về cuộc sống của mình sung sướng như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Bản thân có sung sướng, sống sang chảnh đến mấy cũng đừng khoe khoang với người khác hoặc đăng tải trên mạng xã hội. Vì những điều này càng khiến thiên hạ ganh tỵ, ghen ghét bạn hơn mà thôi. 

 

 

Câu cửa miệng của ĐÀN ÔNG GIẢ TẠO, phụ nữ thông minh cần tránh xa ngay

Câu cửa miệng của ĐÀN ÔNG GIẢ TẠO, phụ nữ thông minh cần tránh xa ngay

Nếu đang yêu bạn hay nghe những câu này xuất phát từ các chàng trai thì hãy nên suy nghĩ lại và đừng để mối quan hệ của hai bạn tiến triển xa hơn. Vì như thế, bạn sẽ phải chịu nhiều tổn thương nếu mối quan hệ này cứ kéo dài.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 38 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 53 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 43 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 53 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận