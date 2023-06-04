5 thứ phụ nữ khôn ngoan càng giấu kỹ càng tăng lộc giảm họa, sau 35 tuổi ngồi mát ăn bát vàng

Người đàn bà dại luôn khoe với thiên hạ mình đang sở hữu những gì. Còn người đàn bà khôn ngoan chỉ lặng lẽ kiếm tiền, vun đắp cho gia đình . Vì có nhiều thứ càng khoe khoang càng khiến người khác ganh ghét, đố kỵ. Thậm chí còn khiến họ sinh tâm tính tham lam, cướp giật.



Phụ nữ đừng tham lam sân si - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có đố kỵ, tham lam thì hãy để trong lòng đừng bộc lộ quá nhiều khiến bản thân mất duyên. Nhưng phụ nữ ơi, hãy tập sống đơn giản, đừng hơn thua sân si với bất cứ ai. Việc ganh ghét, đố kỵ chỉ khiến bạn mệt mỏi, đánh mất giá trị của bản thân. Có câu “tâm sinh tướng”, cái tâm sẽ quyết định ngoại hình của bạn. Vì vậy đừng sân si để có tâm đẹp, vẻ ngoài cũng đẹp hơn.

Chuyện tình yêu, hôn nhân của bản thân

Hôn nhân của bạn hạnh phúc hay khổ đau, đừng kể với người khác. Không ai có thời gian nghe bạn than vãn, không ai có đủ bao dung để an ủi, thấu hiểu bạn.



Hãy giấu chuyện bí mật của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu họ khuyên bạn buông bỏ, liệu bạn có đủ can đảm để chấm dứt cuộc hôn nhân của mình hay không? Những lời khuyên của người ngoài chỉ khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn mà thôi chứ chẳng giải quyết được điều gì. Thế nên hãy im lặng, tự giải quyết những rắc rối của bản thân.

Thói quen, tật xấu của chồng con

Chồng con có thói quen, tật xấu gì, bạn cũng hãy giữ cho một mình mình biết. Đừng mang chuyện nhà ra nói với thiên hạ để mọi người chê cười. Điều này rất dễ khiến gia đình, hôn nhân đổ vỡ, bạn sẽ trở thành người gánh hậu quả ê chề nhất.

Cuộc sống thường nhật của bản thân



Đừng khoe khoang về cuộc sống của mình sung sướng như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Bản thân có sung sướng, sống sang chảnh đến mấy cũng đừng khoe khoang với người khác hoặc đăng tải trên mạng xã hội. Vì những điều này càng khiến thiên hạ ganh tỵ, ghen ghét bạn hơn mà thôi.