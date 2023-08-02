Chồng đòi 'bóc bánh' vì 5 năm cưới chỉ vỏn vẹn 5 lần 'gần gũi', lí do mà vợ đưa ra khiến chồng bối rối và lời khuyên của cộng đồng mạng

Vì vẫn còn trẻ, ham muốn còn rạo rực nên người đàn ông không nhịn được đã đề nghị với vợ cho anh đi "bóc bánh trả tiền" hoặc ít nhất một tháng cũng phải cho anh quan hệ 1 lần. Tuy nhiên cả hai yêu cầu đều bị người vợ từ chối.

Chia sẻ trên trang Đời sống gia đình, vụ việc đã gây xôn xao mạng xã hội bởi anh chồng chính là người viết tâm thư 'cầu cứu' cộng đồng mạng câu chuyện khó xử của gia đình anh. Theo đó, sau khi chung sống được 5 năm, anh mới dần nhận thấy vợ dường như có sự bài xích với chuyện tình dục. Theo đó, sau 5 năm, số lần quan hệ của hai vợ chồng chỉ đúng 5 lần. "Tôi đã nghĩ rằng sau khi kết hôn, "chuyện ấy" cũng sẽ tự nhiên thích ứng với nhau. Không ngờ số lần quan hệ của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay", người đàn ông chia sẻ.

Sau khi nghe những lời vợ nói, người đàn ông cảm thấy không biết phải làm thế nào để có thể giải quyết nhu cầu của bản thân lại không khiến hôn nhân đổ vỡ nên quyết định đăng câu chuyện riêng tư của gia đình lên mạng mong được sự tư vấn hợp lý.

Người vợ cho rằng gái gú bên ngoài không sạch sẽ, dễ rước bệnh, nếu anh dám lăng nhăng, cô sẽ ly hôn. Còn về yêu cầu muốn ân ái 1 lần mỗi tháng, cô cho biết bản thân cảm thấy không thoải mái và cũng không hứng thú với tình dục, cô hy vọng anh sẽ không ép buộc.

Dưới bài đăng của nam cư dân mạng, có nhiều ý kiến trái chiều. Có người khuyên người đàn ông nên ly hôn vợ bởi nếu không hòa hợp về tình dục thì hôn nhân cũng dễ đổ vỡ. Người khác lại cho rằng có thể người vợ chưa tìm được niềm vui trong "chuyện ấy", khuyên người chồng nên tìm hiểu thêm những cách khơi gợi ham muốn cho phụ nữ. Cũng có những người chỉ trích người đàn ông đòi thỏa mãn bên ngoài thay vì giải quyết chuyện vợ chồng.

Phụ nữ mất hứng thú trong 'chuyện ấy'. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến khuyên cả hai nên tìm tới bác sĩ, chuyên gia tình dục để có thể tìm hiểu lý do khiến người vợ không có ham muốn, từ đó giúp cả hai sớm tìm được tiếng nói chung trong chuyện giường chiếu.

Tại sao phụ nữ mất hứng thú trong "chuyện ấy"?

Theo Vinmec, giảm ham muốn tình dục thường dẫn đến tình trạng không có nhu cầu, hoặc có ham muốn nhưng không thể thực hiện được các hoạt động tình dục. Không giống như chứng rối loạn cương dương ở nam giới, hầu hết những phụ nữ bị mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục đều gặp phải các vấn đề cả về thể chất lẫn tinh thần, chẳng hạn như: Mệt mỏi, căng thẳng trong mối quan hệ giữa vợ chồng, hoặc nỗi lo lắng về vấn đề tuổi tác.

Ham muốn tình dục thường có chiều hướng suy giảm tự nhiên theo độ tuổi và dựa trên các yếu tố sinh lý của con người.

1. Ảnh hưởng từ văn hóa xã hội

Sự căng thẳng, áp lực trong công việc, hoặc những hình ảnh truyền thông về tình dục có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ham muốn tình dục của phụ nữ.

2. Vấn đề về mối quan hệ cá nhân

Một số vấn đề cá nhân chẳng hạn như xung đột vợ chồng, biến cố trong gia đình, hoặc phải dành nhiều sự quan tâm nhiều hơn cho con cái cũng gây suy giảm ham muốn tình dục ở nữ giới.

3. Mức testosterone thấp

Loại hormone này có vai trò quan trọng đối với việc duy trì ham muốn tình dục ở cả nam và nữ. Ở nữ giới, mức testosterone sẽ đạt đỉnh vào giữa những năm 20 tuổi, sau đó giảm dần cho đến khi họ bước vào giai đoạn mãn kinh. Điều này cũng khiến cho nhu cầu ham muốn tình dục của phụ nữ giảm.

4 .Vấn đề về sức khỏe

Các tình trạng y tế, bao gồm trầm cảm, u xơ, lạc nội mạc tử cung và rối loạn tuyến giáp có thể ảnh hưởng xấu tới ham muốn tình dục của phụ nữ cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

5. Sử dụng thuốc

Một số loại thuốc như thuốc hạ huyết áp, thuốc chống trầm cảm, hoặc thuốc tránh thai đường uống có thể làm giảm ham muốn tình dục của nữ giới theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như ảnh hưởng đến lưu lượng máu, hoặc gây suy giảm nồng độ testosterone tự nhiên trong cơ thể.

6. Tuổi tác

Khi tuổi tác càng cao thì nồng độ androgen trong máu càng giảm, dẫn đến chứng rối loạn ham muốn tình dục ở nữ giới.

Những phụ nữ mắc phải chứng rối loạn ham muốn tình dục thường có các dấu hiệu và triệu chứng sau:

+ Không có bất kỳ phản ứng nào khi được kích thích tình dục bằng ngôn ngữ, hình ảnh hoặc xúc giác.

+ Ít nghĩ tới việc quan hệ tình dục.

+ Không có nhu cầu giải quyết ham muốn, thậm chí là thủ dâm.

+ Cố gắng thực hiện các hành vi tình dục chỉ để thỏa mãn nhu cầu của “nửa kia”

+ Cảm thấy phiền phức với những thứ liên quan đến tình dục.

Nếu bạn đang phải đối mặt với những “phiền muộn” trên, và cảm thấy chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, hay hạnh phúc của bạn, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn, và tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả nhất.

Biện pháp tự nhiên giúp cải thiện ham muốn tình dục

Theo Thanh Niên, dẫn tin từ Insider một số biện pháp tự nhiên giúp cải thiện ham muốn tình dục có thể thực hiện như sau:

1. Giảm mức độ căng thẳng

Mức hoóc môn căng thẳng cortisol tăng cao có thể cản trở ham muốn và hưng phấn.

Một cuộc khảo sát năm 2018 do BBC thực hiện cho thấy 45% số người được hỏi nói rằng căng thẳng làm giảm ham muốn của họ.

Thiền, tập thể dục có thể giúp cải thiện ham muốn và chức năng tình dục, đặc biệt là ở phụ nữ.

2. Khơi gợi ham muốn

Ham muốn không phải lúc nào cũng đến một cách tự nhiên. Hầu hết mọi người cần được khơi gợi trước để có được ham muốn. Nếu bạn ngồi chờ đợi ham muốn tự đến, điều đó không thể xảy ra.

• Tưởng tượng

• Duy trì sự thân mật gắn bó

• Xem phim về “chuyện ấy”

• Đọc truyện về “chuyện ấy"

• Để đối tác hôn và âu yếm mà không mong đợi “chuyện ấy”

• Nghe âm thanh nhạy cảm

• Thưởng thức âm nhạc mang lại cảm giác “yêu”

Hãy sáng tạo và thử nghiệm những gì khiến bạn “nóng lên” nhất. Một khi bị kích thích, nhiều khả năng ham muốn sẽ kéo đến.

3. Đừng lo lắng về hiệu suất “yêu”

Lo lắng, áp lực và căng thẳng về hiệu suất “yêu” có thể kiềm chế sự kích thích và ham muốn.

Áp lực là kẻ thù của khoái cảm, cảm thấy áp lực trong chuyện phòng the có thể khiến mất hứng thú hoàn toàn, tiến sĩ "O'Reilly nói.

4. Ngủ đủ

Giấc ngủ ảnh hưởng rất lớn đến ham muốn. Nghiên cứu cho thấy, thiếu ngủ làm giảm ham muốn, cũng như khó “lên đỉnh” ở phụ nữ. Tiến sĩ O'Reilly nói rằng kiệt sức có thể dẫn đến thiếu ham muốn. Cần ưu tiên cho giấc ngủ. Khi đã ngủ đủ giấc, sẽ dễ “sung” hơn.

5. Giải quyết mối quan hệ không hài lòng

Nếu bạn đang có điều không hài lòng với đối tác, chắc chắn bạn sẽ không muốn “gần gũi”. Tốt nhất là giải quyết các vấn đề này trước, hãy cởi mở.

6. Bớt suy nghĩ đến hậu quả tiêu cực

Bạn có thể không mong muốn “chuyện yêu” nếu lo lắng về hậu quả tiêu cực có thể xảy ra.

Hãy sử dụng các biện pháp an toàn. Đừng quên trao đổi thẳng thắn thoải mái với đối tác.

7. Nói chuyện với một nhà trị liệu

Nói chuyện với một nhà trị liệu có thể giúp bạn đối phó với những lý do tâm lý tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải.