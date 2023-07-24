Vỡ òa khoảnh khắc giải cứu cậu bé 3 tuổi rơi xuống giếng sâu 12m

Lực lượng cứu hộ và người thân vỡ òa khi cứu được cậu bé 3 tuổi rơi xuống giếng sâu 12m trong 8h đồng hồ.

Thông tin từ Báo Tiền Phong dẫn theo SCMP cho hay, cậu bé Shivan Kumar gặp nạn khi đang chơi gần miệng giếng hôm 23/7.

Một camera và ống ô xy được đưa xuống giếng trong thời gian triển khai nỗ lực cứu hộ. Phải mất hơn 8 giờ đồng hồ các thành viên của đội cứu hộ quốc gia mới tới được chỗ cậu bé. Cậu bé ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó và sức khỏe của cậu đã ổn định.

Cũng theo VnExpress chia sẻ tin từ India TV New, trước đó, theo quan chức địa phương cho hay, đội cứu hộ đến hiện trường và phát hiện bé mắc kẹt ở độ sâu khoảng 12-15 m.

Lực lượng cứu hộ phong tỏa hiện trường, bơm oxy xuống giếng và dùng máy móc đào bới, giải cứu cậu bé.

"Giếng này sâu 30 m, do nông dân khoan để lấy nước. Do không trúng nguồn nước, họ bỏ mặc nó và khoan chỗ khác mà không lấp giếng", Nalin Maurya, quan chức địa phương, cho hay.

Cậu bé ba tuổi được cứu khỏi giếng ở làng Kul ngày 23/7.

Theo Tiền Phong dẫn tin từ Theo The Nation, một vụ việc tương tự vào tháng 2/2023 cũng chia sẻ lực lượng cứu hộ Thái Lan đã cứu được bé gái 19 tháng tuổi rơi xuống giếng sâu 13m ở vùng nông thôn xa xôi.

Em bé rơi xuống giếng chỉ rộng 30cm ở tỉnh Tak, gần biên giới Myanmar, trong lúc đang chơi.

Hơn 100 người tham gia nhiệm vụ giải cứu em bé - con của cặp vợ chồng người nhập cư từ Myanmar. Em bé mắc kẹt dưới đó hơn 16 giờ đồng hồ.

Đội cứu hộ làm việc tại hiện trường.

Chia sẻ với báo chí, bố mẹ bé cho biết họ mang theo con đi làm ở cánh đồng khoai mì và đặt con dưới bóng cây. Khi nghỉ tay, cặp vợ chồng không thấy con đâu cả nên đã tìm khắp nơi. Phát hiện con nhờ tiếng khóc từ dưới giếng nước ngầm, họ ngay lập tức chạy đi tìm người giúp.

Đến 9h30 sáng, đội cứu hộ đã đến được chỗ bé gái và đưa cô bé lên sau 1 giờ đồng hồ.

Đoạn video hiện trường cho thấy đội cứu hộ đội mũ cứng đang làm việc dưới hố đất đỏ, trong khi một xe cứu hộ đứng chờ gần đó.

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