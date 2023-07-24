Vụ chìm phà xảy ra vào khoảng nửa đêm 23/7, rạng sáng 24/7 và nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vẫn chưa rõ ràng,

Theo Thanh Niên dẫn nguồn từ Reuters, nửa đêm 23/7, rạng sáng 24/7 tại Indonesia đã xảy ra vụ chìm phà thương tâm khiến 15 người thiệt mạng, 19 người khác vẫn đang mất tích. Hiện, lực lượng cứu hỗ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 19 hành khách và hy vọng không có thêm mất mát nào xảy ra.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người mất tích - Ảnh: TTXVN

Cụ thể, cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia của Indonesia cho biết trong số 40 hành khách trên phà. Chiếc phà bị chìm khi đang chở người băng qua một vịnh ở đảo Muna, cách Kendari, thủ phủ tỉnh Đông Nam Sulawesi, khoảng 200 km về phía nam.

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ CNA, những bức ảnh được lực lượng cứu hộ chia sẻ cho thấy nhiều thi thể che kín được đặt trên sàn bệnh viện.

“Tất cả nạn nhân đều đã được nhận dạng và trao cho gia đình, còn những người sống sót đang được điều trị trong bệnh viện địa phương”, ông Muhamad Arafah, đại diện của cơ quan tìm kiếm và cứu hộ địa phương, cho biết.

Tai nạn hàng hải thường xảy ra ở Indonesia, một quốc đảo Đông Nam Á với khoảng 17.000 hòn đảo và người dân Indonesia dựa phần lớn vào phà và tàu thuyền để đi lại - Ảnh minh họa: VietNam+

Tàu phà là phương tiện giao thông phổ biến ở Indonesia, một quốc gia được tạo nên từ 17.000 hòn đảo. Tai nạn tàu phà cũng hay xảy ra ở quốc gia này vì các tàu thường chở quá tải mà không có đồ bảo hộ đúng quy định.

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