Nóng: Thảm kịch chìm phà khiến 15 người chết, nỗ lực tìm kiếm 19 người mất tích dưới lòng vịnh biển sâu

Thế giới 24/07/2023 13:33

Vụ chìm phà xảy ra vào khoảng nửa đêm 23/7, rạng sáng 24/7 và nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vẫn chưa rõ ràng,

Theo Thanh Niên dẫn nguồn từ Reuters, nửa đêm 23/7, rạng sáng 24/7 tại Indonesia đã xảy ra vụ chìm phà thương tâm khiến 15 người thiệt mạng, 19 người khác vẫn đang mất tích. Hiện, lực lượng cứu hỗ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 19 hành khách và hy vọng không có thêm mất mát nào xảy ra. 

Nóng: Thảm kịch chìm phà khiến 15 người chết, nỗ lực tìm kiếm 19 người mất tích dưới lòng vịnh biển sâu - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người mất tích - Ảnh: TTXVN

Cụ thể, cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia của Indonesia cho biết trong số 40 hành khách trên phà. Chiếc phà bị chìm khi đang chở người băng qua một vịnh ở đảo Muna, cách Kendari, thủ phủ tỉnh Đông Nam Sulawesi, khoảng 200 km về phía nam.

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ CNA, những bức ảnh được lực lượng cứu hộ chia sẻ cho thấy nhiều thi thể che kín được đặt trên sàn bệnh viện.

“Tất cả nạn nhân đều đã được nhận dạng và trao cho gia đình, còn những người sống sót đang được điều trị trong bệnh viện địa phương”, ông Muhamad Arafah, đại diện của cơ quan tìm kiếm và cứu hộ địa phương, cho biết.

Nóng: Thảm kịch chìm phà khiến 15 người chết, nỗ lực tìm kiếm 19 người mất tích dưới lòng vịnh biển sâu - Ảnh 2
Tai nạn hàng hải thường xảy ra ở Indonesia, một quốc đảo Đông Nam Á với khoảng 17.000 hòn đảo và người dân Indonesia dựa phần lớn vào phà và tàu thuyền để đi lại - Ảnh minh họa: VietNam+

Tàu phà là phương tiện giao thông phổ biến ở Indonesia, một quốc gia được tạo nên từ 17.000 hòn đảo. Tai nạn tàu phà cũng hay xảy ra ở quốc gia này vì các tàu thường chở quá tải mà không có đồ bảo hộ đúng quy định.

 

Thương tâm: Trực thăng gặp nạn, lao thẳng xuống hồ, toàn bộ hành khách và phi công tử vong

Thương tâm: Trực thăng gặp nạn, lao thẳng xuống hồ, toàn bộ hành khách và phi công tử vong

Chiếc máy bay gặp nạn là trực thăng Bell 206L-4 của một công ty cho thuê tư nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   chìm phà chìm phà ở Indonesia tin thế giới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích