Mưa lớn xảy ra tại Hàn Quốc từ hôm 9/7. Tính đến nay, gần 5.000 người đã được sơ tán trên diện rộng, theo Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, khi nước tràn qua đập ở tỉnh Bắc Chungcheong ngày 15/7. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo con số này sẽ tăng lên khi mưa lớn hơn được dự báo tiếp tục diễn ra đến hết cuối tuần. Hơn 25.000 hộ gia đình đang bị cắt điện.

Theo báo Công an nhân dân dẫn nguồn từ hãng tin AP, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết ít nhất 26 trường hợp thiệt mạng được ghi nhận trong hai ngày 14 và 15/7.

Thiệt hại do mưa lớn ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc cho biết đang tạm dừng tất cả các chuyến tàu chậm và một số chuyến tàu cao tốc, trong khi các chuyến tàu cao tốc khác có thể bị trì hoãn do do sạt lở đất, đường ray bị ngập hay đá rơi đe dọa an toàn.

Bộ Giao thông vận tải nước này thông tin một chuyến tàu chậm đã bị trật bánh vào cuối ngày 14/7 khi đất và cát tràn qua đường ray ở tỉnh Bắc Chungcheong. Nhân viên tàu bị thương nhưng may mắn không có hành khách trên tàu.