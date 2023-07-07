Quen nhau qua mạng, bố 'rước' mẹ kế tàn độc về nhà: Ép ăn ớt, uống sữa hỏng, hành hạ trẻ đến mức tàn tật

Thế giới 07/07/2023 11:02

Không chỉ mắng chửi hai con riêng của chồng, người mẹ kế này còn ép các bé phải ăn ớt, dùng sữa hỏng, phạt đứng không lý do, đánh đập không nguyên cớ.

Theo VTC News dẫn tin từ Sina, vụ việc kinh hoàng này diễn ra ở thành phố Thiên Thuỷ, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Cụ thể, anh Triệu và cô Vương đều là người khu Tân Châu, thành phố Thiên Thuỷ, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Hai người quen nhau trên mạng vào năm 2018 và lấy nhau năm 2019. Họ đều đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại.  Anh Triệu có hai con riêng, cô Vương có một.

Người chồng cho biết, sau khi kết hôn, anh phải đi làm việc xa quê để nuôi gia đình. Nào ngờ, do mâu thuẫn trong việc giáo dục con cái và chuyện ngoại tình, vợ anh đã giận chó đánh mèo, trút giận lên con riêng của chồng.

Không chỉ mắng chửi hai con riêng của anh Triệu, cô Vương còn ép các bé phải ăn ớt, dùng sữa hỏng, phạt đứng không lý do, đánh đập không nguyên cớ. Kinh khủng hơn, không chỉ dùng roi vọt, cô ta còn chọc đinh sắt vào người con chồng, đánh vào đầu, nhúng tay hai bé vào nước sôi, thậm chí dùng gậy đánh vào vùng kín của các bé. 

Khi phát hiện điều này, anh Triệu lập tức đưa hai con đi khám và giám định thương tích, kết quả là những thương tích mà mẹ kế gây ra khiến hai đứa trẻ bị tàn tật cấp độ nhẹ. Vào ngày 3/7 vừa qua, cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích đối với cô Vương.

Cảnh sát cho biết, anh Triệu từ chối mọi hình thức hòa giải và hy vọng có thể làm theo thủ tục pháp lý bình thường để đòi công lý cho các con.

Quen nhau qua mạng, bố 'rước' mẹ kế tàn độc về nhà: Ép ăn ớt, uống sữa hỏng, hành hạ trẻ đến mức tàn tật - Ảnh 1
Mẹ kế đã ra tay tàn nhẫn với con riêng của chồng. Ảnh: Sina 

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Người Đưa Tin, theo điều tra, tại Trung Quốc tỷ lệ các vụ bạo lực gia đình ở thành thị cao hơn nông thôn. Trong khi đó, một số vùng nông thôn hẻo lánh không được chú ý, khiến nhiều vụ xâm hại trẻ em chưa tạo được sự quan tâm trong xã hội.

Theo báo cáo, phần lớn nạn nhân của bạo lực gia đình là trẻ em dưới 10 tuổi, chiếm hơn 80%, trong đó phần lớn là trẻ bị bỏ rơi, trẻ ngoài giá thú, cũng như trẻ vị thành niên có hoàn cảnh gia đình thay đổi như cha mẹ đơn thân, cha mẹ kế...

Trong nhiều gia đình có mối quan hệ bất hòa, trẻ em cũng thường được coi như công cụ để trút giận hoặc trả thù. Trong số đó, bạo lực gia đình do thói hư tật xấu của cha mẹ gây ra cũng không phải là ít.

Hầu hết bậc cha mẹ trong các vụ bạo hành đều tin rằng “con mình sinh ra, mình có quyền dạy, đánh con là chuyện thường”, “con hư đánh chết cũng được”, “con là của riêng mình”, “phải kỷ luật con để răn đe, để người khác không thể kiểm soát được”, cho dù con họ bị thương nặng hoặc qua đời.

Trong nhiều vụ việc được phát hiện, một số cha mẹ hối hận vì đã đánh con mình dã man song không ít người chống chế rằng đó không phải là hành hạ mà chỉ là một bài học nhỏ cho đứa trẻ.

Theo Luật Ngăn chặn bạo lực gia đình của Trung Quốc, bạo lực gia đình là hành vi xâm phạm bất hợp pháp về thể chất hoặc tinh thần giữa các thành viên trong gia đình. Hành vi bạo lực không chỉ giới hạn ở việc tấn công về mặt sinh lý mà bao gồm cả bạo hành tinh thần, như sỉ nhục, đe dọa, không cho ngủ...

Nếu bị bạo hành, bất kỳ ai cũng có thể gọi báo cáo cho Trung tâm Ngăn chặn và Xử lý bạo lực gia đình hoặc gọi cho đường dây nóng của cảnh sát để yêu cầu sự trợ giúp. Trong tình huống cấp bách, nạn nhân phải được đưa ra khỏi hiện trường và sắp xếp nơi an toàn khác. Trung tâm Ngăn chặn và Xử lý bạo lực gia đình sẽ hỗ trợ sắp xếp và các nhân viên xã hội sẽ giúp đỡ trong việc đăng ký lệnh bảo vệ.

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