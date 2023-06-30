Chuyện 'phòng the' ly kỳ chưa từng có lời giải về cặp song sinh dính liền đẹp nhất thế giới: Một người nằm xem người kia 'ân ái'?

Cái chết của họ đã gây chấn động trên các mặt báo vì những thắc mắc xung quanh hôn nhân gia đình của họ, nhiều người đồn đoán họ vẫn còn là trinh nữ khi hai người chồng đều là người đồng tính và chuyện ấy trong hôn nhân là khó có thể thực hiện khi hai chị em dính liền nhau.

Phải nói rằng cuộc sống của các cặp song sinh liền nhau trên thế giới luôn là chủ đề gây tò mò nhất khi nhiều người muốn biết rằng liệu sinh hoạt của họ sẽ như thế nào , và đặc biệt là nếu có kết hôn thì trong " chuyện yêu" của họ sẽ diễn ra thế nào? Cặp song sinh xinh đẹp nhất thế giới Cặp chị em song sinh đẹp nhất thế giới Daisy và Violet, là kết quả từ cuộc vụng trộm của người mẹ Kate với con trai ông chủ. Và khi sinh ra, cặp đôi song sinh lại bị dị tật nên lúc này bị bán cho một người phụ nữ lạ tên là Mary Hilton. Trong quá trình chung sống, họ đã bị bà bốc lột để kiếm tiền.

Sau nhiều năm đấu tranh, cặp chị em song sinh đã được trả tự do. Vào năm 1930, sau cuộc tình không thành với anh chàng ban nhạc vì không cho đàn ông lấy 2 người cùng 1 lúc, Violet đã đồng ý trở thành cô dâu của nam diễn viên tên là James Moore dù biết anh ta là người đồng tính.

Việc 2 cô gái phải ngủ chung một phòng với một người đàn ông là điều không dễ dàng dù cho anh ta không phải người đồng tính thì quan hệ vợ chồng cũng rất ngượng ngùng. Sau này Daisy cũng đã kết hôn với một vũ công có tên Harold Estep, anh cũng là người đồng tính và hôn nhân của họ chỉ kéo dài đến 10 ngày. Nhiều người thắc mắc về chuyện ấy trong hôn nhân của cặp chi em này Có tài liệu ghi lại, họ không biết phải làm sao để có thể thoải mái trong chuyện yêu và nhìn người khác ái ân. Thậm chí có lúc cả 4 người còn ngủ chung 1 giường với nhau vì không biết phân chia thế nào. Cuộc hôn nhân của cả hai chị em cũng nhanh chóng tan vỡ. Năm 1968 Daisy qua đời vì bệnh cúm, trong khi đó Violet vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng không lâu sau đó, Violet cũng ngừng thở và thi thể hai người được tìm thấy ở bên ngoài hành lang, cạnh lò sưởi. Cái chết của họ đã gây chấn động trên các mặt báo vì những thắc mắc xung quanh hôn nhân gia đình của họ, nhiều người đồn đoán họ vẫn còn là trinh nữ khi hai người chồng đều là người đồng tính và chuyện ấy trong hôn nhân là khó có thể thực hiện khi hai chị em dính liền nhau.

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