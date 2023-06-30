Trong gia đình, Lưu chịu trách nhiệm kiếm tiền trong khi Bối ở nhà nội trợ. Cuộc sống gia đình vốn rất hạnh phúc, vậy nhưng một sự thay đổi đột ngột đã khiến những điều ấy tan biến. Sau khi sinh con thứ 2, Bối cảm thấy cơ thể mình không được như ý nên đã đăng ký một lớp học phục hồi sau sinh. Cũng chính tại lớp học này, Bối đã gặp huấn luyện viên Trần.

Mới đây, một vụ việc hiếm gặp đã xảy ra tại Quảng Đông, Trung Quốc khiến cư dân mạng nước này xôn xao. Người đàn ông trong vụ việc này họ Lưu và vợ anh họ Bối. Trước khi kết hôn, bố mẹ Lưu đã mua cho anh một căn nhà và một chiếc xe hơi. Sau khi kết hôn, do biết cách kinh doanh Lưu đã mua thêm được 2 căn nhà và một chiếc Mercedes-Benz, hai vợ chồng có với nhau hai người con, một trai, một gái sau 5 năm chung sống.

Ban đầu Lưu không nghi ngờ gì nhưng sau đó thấy số lần vợ đi tập ngày một nhiều, hơn nữa Bối không cho Lưu chạm vào điện thoại khiến Lưu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngày hôm sau, Bối nói với chồng sẽ đi tập, Lưu lặng lẽ theo sau. Điều khiến Lưu không thể ngờ tới là Bối không đi tập mà cô và Trần hẹn nhau đến một khách sạn.

Là huấn luyện viên, Trần có rất nhiều học viên nữ, trong số đó có một số người trẻ đẹp. Để thỏa mãn dục vọng của mình, Trần thường lợi dụng vị trí huấn luyện viên để thực hiện hành vi “dê xồm”. Bối chính là một trong những mục tiêu của anh ta. Với tài ăn nói và vẻ ngoài đẹp trai của Trần, Bối nhanh chóng phải lòng anh ta và cả hai đã vượt qua ranh giới đạo đức. Sau đó, cách một hai ngày là Bối lại lấy lý do đến lớp học của Trần.

Trên suốt đoạn đường, Lưu đã chứng kiến không ít cảnh thân mật của vợ và nhân tình, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc để lấy thêm bằng chứng ngoại tình của vợ. Sau khi cặp đôi vào khách sạn, Lưu đã đến quầy lễ tân và đưa giấy đăng ký kết hôn của anh và Bối cho họ xem. Lưu nói rằng Bối đã phản bội mình và yêu cầu lễ tân mở cửa phòng giúp.

Lưu đã chụp được rất nhiều khoảnh khắc thân mật giữa vợ và nhân tình

Khoảnh khắc Lưu mở cửa phòng khách sạn, anh đã bật chế độ quay phim trên điện thoại và đã quay lại tất cả bằng chứng ngoại tình của Bối. Lúc này, Bối và Trần vô cùng sợ hãi. Trần nói rằng chính Bối là người dụ dỗ anh ta và mong Lưu để Trần đi. Bối vội vàng nhận lỗi với Lưu và nói rằng nhất thời cô ta không chịu được sự cám dỗ của Trần nên đã ngoại tình.

Sau khi bình tĩnh lại, Lưu đến quầy lễ tân lấy giấy bút rồi yêu cầu Bối ký vào bản thỏa thuận ly hôn. Bối tự nguyện từ bỏ tải sản chung của hai vợ chồng và quyền nuôi con. Mặc dù thỏa thuận này không có hiệu lực pháp lý nhưng nó là bằng chứng cho thấy mối quan hệ của hai bên đã đổ vỡ. Không còn lựa chọn nào khác, Bối đành ký vào thỏa thuận ly hôn.

Khi Lưu rời đi, anh lấy lại chìa khóa xe và tất cả đồ đạc của Bối đồng thời nói với Bối rằng sau này không được phép về nhà. Vài ngày sau, Lưu đem các tại liệu liên quan và gọi cho Bối đến Cục Dân Chính để giải quyết ly hôn. Bối phờ phạc khi xuất hiện, mặc dù Lưu đau khổ nhưng vẫn không thể tha thứ cho Bối.

Tận mắt chứng kiến vợ ngoại tình, Lưu cố gắng giữ bình tĩnh đễ quay lại toàn bộ sự việc

Mặc dù đã ký thỏa thuận ly hôn nhưng khi đến Cục Dân Chính, Bối nhất quyết đòi một nửa tài sản chung và đòi nuôi một đứa con. Nghe đến đây, Lưu vô cùng tức giận và đã gửi video ngoại tình của vợ vào nhóm gia đình bên vợ. Gia đình Bối không hiểu chuyện gì xảy ra và đã hỏi Lưu, Lưu nói rằng mọi người tự hỏi Bối. Khi mọi người trong gia đình biết chuyện, vì quá xấu hổi nên Bối đã chọn cách tự tử vào đêm hôm đó.

Người nhà Bối cho rằng, Lưu tiết lộ video của Bối trong khách sạn là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và cũng là nguyên nhân khiến Bối tử vong, vì vậy họ đã khởi kiện con rể ra tòa và yêu cầu Lưu bồi thường. Lưu cho biết, anh quay video để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, hơn nữa anh không tải video ra bên ngoài mà chỉ gửi trong nhóm gia đình thì không phạm tội. Cuối cùng, sau khi xét xử, tòa án đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu vô lý từ phía gia đình Bối.