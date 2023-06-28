Người đàn ông liên tục cho xe ô tô cán qua người vợ vì lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 28/06/2023 15:19

Sự việc người đàn ông liên tục cho xe ô tô cán qua người vợ được đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Mới đây, video một người phụ nữ bị chồng cho xe ô tô liên tiếp cán qua người được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc khiến cư dân mạng nước này vô cùng bức xúc. Được biết, người vợ đã tử vong tại chỗ, mâu thuẫn gia đình chính là nguyên nhân khiến người chồng có hành động máu lạnh như vậy.

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 Video hiện trường vụ án khiến cư dân mạng xứ Trung bàng hoàng

Theo Sohu, vụ việc kinh hoàng này xảy ra vào ngày 26/6 tại Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ nằm sõng soài trên đường, tay chân vẫn cử động được, bên cạnh là một chiếc xe điện. Sau đó, một chiếc ô tô màu đen lùi lại cán qua người phụ nữ, tài xế xuống xe kiểm tra nhưng sau đó lại lên xe ô tô và liên tiếp cán qua người phụ nữ. Đến khi người phụ nữ không còn cử động nữa, tài xế xe ô tô mới xuống xe và bắt đầu gọi điện thoại.

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 Người đàn ông cho xe ô tô liên tiếp cán qua người vợ

Tối ngày 27/6, cảnh sát địa phương đưa ra thông báo cho biết, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 26/6 đã xảy ra một vụ án hình sự tại địa phương, người đàn ông họ Vương 37 tuổi đã bị khống chế tại chỗ. Sau khi điều tra, phía cảnh sát cho biết, Vương đã khiến người vợ 38 tuổi tử vong do mâu thuẫn gia đình. Hiện tại, nghi phạm họ Vương đã bị tạm giữ hình sự và vụ án đang được tiếp tục điều tra.

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 Nghi phạm họ Vương đã bị bắt ngay sau đó, được biết Vương ra tay giết vợ vì mâu thuẫn gia đình

Sau khi những hình ảnh của vụ án này được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng xứ Trung vô cùng bàng hoàng trước hành vi máu lạnh của Vương. Cảnh sát địa phương mong cư dân mạng ngừng lan truyền các video có liên quan đến vụ việc này.

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