Toàn thân nổi ban đỏ, cả khuôn mặt đỏ thẫm như trái thanh long, cô gái ngã ngửa khi biết nguyên nhân

Thế giới 27/06/2023 17:14

Mặt nổi ban đỏ như trái thanh long, cô gái đến bệnh viện kiểm tra rồi ngã ngửa với nguyên nhân khiến bản thân bị như vậy.

Ngày 27/6, sự việc một cô gái sống tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc với khuôn mặt nổi ban đỏ giống như trái thanh long nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng nước này. Theo Sina, cô Ngô đến Khoa Da liễu của Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu để khám bệnh, vậy nhưng tình trạng của cô Ngô khiến các bác sĩ vô cùng sửng sốt.

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 Cô Ngô đến bệnh viện khám bệnh khi khuôn mặt nổi ban đỏ và đã sưng tấy

Cô Ngô kể lại rằng, khoảng một tuần trước cô đột nhiên bị sốt cao 40 độ, 4 ngày tiếp theo cô đều bị sốt. Lúc đầu, trên người cô Ngô xuất hiện những nốt ban đỏ, dần dần vết ban lan ra toàn thân. Khi đến bệnh viện kiểm tra, toàn thân cô Ngô đã nổi ban đỏ, mặt cô sưng tấy từ màu đỏ chuyển sang màu tím giống như quả thanh long đỏ.

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 Tình trạng của cô Ngô khiến các bác sĩ vô cùng sửng sốt

Bác sĩ Chung làm việc tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu cho biết, làm bác sĩ nhiều năm như vậy nhưng ông rất ít khi gặp phải ca bệnh mà bệnh nhân có vết đỏ sưng tấy như vậy. Sau khi kiểm tra toàn diện và quan sát cẩn thận, theo kinh nghiệm của mình bác sĩ Chung phán đoán rằng cô Ngô bị bệnh sốt mò.

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 Rất có thể con chuột hamster mà cô Ngô nuôi trong nhà chính là nguyên nhân khiến cô mắc bệnh

Bác sĩ Chung hỏi cô Ngô: “Nhà cô có chuột không?” Cô Ngô trả lời rằng nhà cô có nuôi một con chuột hamster, trước đây cô đã mua nó với giá 20 tệ (khoảng 70 ngàn đồng) ở bên lề đường. Lúc này có thể khẳng định rằng, nguyên nhân khiến cô Ngô bị sốt nhiều ngày như vậy rất có khả năng là do con chuột hamster mà cô đã mua trước đó gây ra. Nếu những phán đoán của bác sĩ là chính xác thì trên người cô Ngô sẽ để lại "vảy". Quả nhiên sau khi kiểm tra, bác sĩ đã tìm thấy "vảy" trên người cô Ngô và khẳng định suy đoán trước đó của mình.

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 Các bác sĩ đã khẳng định bệnh nhân bị sốt mò khi thấy "vảy" trên người cô Ngô

Sốt mò là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi Orientalis tsutsugamushi và lây sang người qua ấu trùng mò. Các loại ấu trùng mò này thường có các ký chủ trung gian là những loài động vật gặm nhấm, đặc biệt là loài chuột. Theo Sina, thời gian ủ bệnh của bệnh này từ 4 đến 21 ngày, các triệu chứng đi cùng là sốt cao, xung huyết kết mạc mắt, phù nhẹ dưới da… nếu tình trạng ghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến suy đa tạng và tử vong. Vì vậy nếu phát hiện cơ thể bị nhiễm bệnh, chúng ta cần đến bệnh viện điều trị kịp thời để không gây hậu quả đáng tiếc.

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Từ khóa:   mạng xã hội xứ Trung cư dân mạng sốt mò

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