Nghi ngờ vợ ngoại tình, người đàn ông đã cắt cổ nhân tình của vợ rồi uống máu nạn nhân, bạn thân quay lại toàn bộ sự việc.
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Mới đây, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại bang Karnataka của Ấn Độ khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Một người đàn ông đã cắt cổ rồi uống máu nhân tình của vợ trong cơn cuồng ghen. Sự việc nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng sau khi video được lan truyền trên mạng xã hội.
Theo Indiatoday, bị cáo được xác định là Vijay, người này nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông có tên Maresh. Vào ngày 19/6, Vijay cùng người bạn tên John đưa Maresh đến một khu rừng. Tại đây, Vijay đã cắt cổ Maresh sau đó uống máu của nạn nhân. Trong khi đó John đã quay lại toàn bộ sự việc này bằng điện thoại của mình.
Sau đó, đoạn video Vijay cắt cổ nhân tình của vợ đã lan truyền trên tất cả các nền tảng mạng xã hội tại Ấn Độ và thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất may, nạn nhân của vụ việc này là Maresh chỉ bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Sau khi video về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, Vijay đã bị cảnh sát bắt giữ.