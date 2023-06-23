Nhiệt độ cao khiến quần áo mới giặt trong chậu bốc cháy

Sau khi đi ra khỏi nhà một lúc, cô gái quay trở về thì phát hiện những bộ quần áo đã được giặt sạch trước đó để trong chậu bốc cháy.

Theo Sohu, ngày 22/6/2023 một người phụ nữ ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã phát hiện một điều kỳ lạ xảy ra trong nhà cô ấy và chia sẻ lên mạng xã hội. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Sau khi ra khỏi nhà 2 tiếng, người phụ nữ trở về và thấy chậu quần áo trên sân bốc cháy Người phụ nữ này cho biết, cô để một vài bộ quần áo đã giặt sạch trong một cái chậu ngoài sân nhưng do bận việc nên phải đi ra ngoài một lát, lúc này trong chậu không có nước. Sau khi ra ngoài khoảng 2 tiếng đồng hồ, người phụ nữ trở về nhà và phát hiện quần áo trong chậu đang bốc khói. Cô liền lấy nước đổ vào chậu dập lửa, vậy nhưng tất cả quần áo trong chậu đã có những lỗ thủng nhỏ. Người phụ nữ rất ngạc nhiên, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liệu có ai cố ý đốt quần áo của cô không? Nhưng cô và gia đình không gây thù chuốc oán với ai.

Không thể lý giải sự việc, người phụ nữ đã quay video đăng tải lên mạng tìm kiếm sự trợ giúp của cộng đồng mạng. Rất nhanh sau đó cô đã nhận được phản hồi từ cư dân mạng, một số người bày tỏ sự đồng cảm và quan tâm, một số người lại thấy ngạc nhiên và tò mò, cũng có người hoài nghi tính xác thực của sự việc. Cô liền lấy nước dập lửa rồi đăng clip lên mạng nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ Tuy nhiên, một cư dân mạng cho biết, đây có thể là kết quả của ánh sáng mặt trời phản chiếu lên chậu và gửi cho cô một đoạn video khoa học. Sau khi xem xong, người phụ nữ cảm thấy cách giải thích này khá hợp lý. Chậu được làm từ thép không gỉ với bề mặt nhẵn, khi cô đặt chậu trong sân khoảng 11 giờ trưa, lúc đó mặt trời gay gắt nhất. Có thể ánh nắng mặt trời bị chậu phản chiếu, hội tụ vào quần áo sinh ra nhiệt độ cao khiến quần áo bắt lửa.

Mùa hè năm nay được xem là mùa hè có nhiệt độ trung bình cao nhất trong những năm qua Sự việc này đã thu hút sự quan tâm và bàn luận của rất nhiều cư dân mạng. Một số người cho rằng đây là một hiện tượng thú vị nhưng cũng có người cho rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Những ngày qua, nhiệt độ một số nơi ở Trung Quốc lên đến hơn 40 độ C, đây được xem là mùa hè có nhiệt độ trung bình cao nhất trong những năm gần đây. Không chỉ Trung Quốc, các nước khác như Ấn Độ cũng đang gặp phải tình trạng nắng nóng kéo dài khiến nhiều người tử vong.

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