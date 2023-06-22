Cô gái 18 tuổi và bạn trai 21 tuổi đã bị người nhà giết hại, thi thể của hai người bị trói vào tảng đá rồi ném xuống con sông có hàng ngàn con cá sấu.

Theo Sohu, mới đây một cặp đôi ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã bị người nhà bắn chết rồi ném thi thể xuống sông Chambal – con sông có hàng ngàn con cá sấu. Vài ngày sau khi cặp đôi mất tích, bố của chàng trai đã báo cảnh sát, ông nghĩ rằng con trai mình đã bị sát hại.

Cặp đôi bị gia đình giết hại rồi ném thi thể xuống sông có hàng ngàn con cá sấu

Truyền thông Ấn Độ cho biết, nạn nhân là Shivani Tomar 18 tuổi và Radheshyam 21 tuổi. Lúc đầu mọi người nghi ngờ cặp đôi bỏ trốn nhưng phía cảnh sát đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Sau khi thẩm vấn, gia đình của Shivani Tomar thừa nhận rằng họ đã bắn chết cặp đôi vào ngày 3/6/2023. Thi thể của nạn nhân đã được buộc vào tảng đá sau đó ném xuống sông Chambal. Được biết, con sông này có hàng ngàn con cá sấu. Cảnh sát đang tìm kiếm thi thể của 2 nạn nhân đồng thời mở cuộc điều tra chuyên sâu về vụ việc kinh hoàng này.

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