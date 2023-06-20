Chia sẻ màn hình điện thoại với người lạ, người phụ nữ bỗng nhiên gánh khoản nợ hơn 3 tỷ đồng

Thế giới 20/06/2023 16:27

Sau khi tải một phần mềm họp video trực tuyến và chia sẻ màn hình điện thoại với người khác, người phụ nữ phát hiện mình đang gánh khoản nợ khổng lồ hơn 3 tỷ đồng.

Gần đây, đồn cảnh sát Lộ Thành, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã nhận được báo cáo về một trường hợp lừa đảo vô cùng tinh vi, nạn nhân là người phụ nữ họ Châu. Nguồn tin từ 163 cho hay, Châu đã rơi vào bẫy lừa đảo sau khi nhận được cuộc gọi lạ từ một người tự xưng là nhân viên của công ty tài chính Jindong. Châu ngỡ ngàng phát hiện mình gánh một khoản nợ gần 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.6 tỷ đồng).

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 Người phụ nữ đến từ Giang Tô, Trung Quốc bỗng nhiên phải gánh một khoản nợ khổng lồ mà không hề hay biết

Sự việc bắt đầu từ một cuộc điện thoại, một người lạ tự xưng là nhân viên của công ty tài chính Jingdong lấy lý do có vấn đề thông tin tín dụng nên đã yêu cầu Châu tải về một phần mềm họp video trực tuyến. Sau đó người này yêu cầu Châu chia sẻ màn hình điện thoại của mình và thực hiện hành vi lừa đảo. Kẻ lạ mặt này đã tiến hành vay tiền từ hơn 10 nền tảng và chuyển số tiền thu được cho người khác. Châu đã phải gánh khoản nợ khổng lồ này mà không hề hay biết.

Châu đã báo công an ngay sau khi biết mình bị lừa, phía công an rất coi trọng vụ án này và nhanh chóng mở cuộc điều tra. Hiện tại, các cuộc điện thoại, nhật ký chuyển tiền cùng các video giám sát đang được tiến hành điều tra, hy vọng sẽ nhanh chóng tìm ra danh tính của kẻ lừa đảo.

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 Sau khi chia sẻ màn hình điện thoại với người lạ, kẻ lừa đảo đã dùng tài khoản của cô Châu vay tiền của hơn 10 nền tảng khác nhau

Trường hợp lừa đảo này một lần nữa nhắc nhở mọi người rằng các phương tiện lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên tinh vi hơn. Việc bảo mật thông tin cá nhân là điều vô cùng quan trọng. Khi nhận được cuộc gọi từ người lạ, chúng ta nên cảnh giác và không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân cũng như tải xuống phần mềm không xác định nguồn gốc. Nếu phát hiện trường hợp khả nghi, chúng ta cần báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời.

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