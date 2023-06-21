Ông chú 62 tuổi gây sốt cộng đồng mạng khi đồng ý cho bạn gái 1 tỷ tiền tiêu vặt mỗi tháng

Thế giới 21/06/2023 16:12

Mới đây trong một buổi xem mắt, ông chú 62 tuổi đã đồng ý với cô gái 30 tuổi rằng mỗi tháng sẽ cho cô 1 tỷ đồng tiền tiêu vặt.

Theo 163, hành động của ông chú 62 tuổi trong một buổi xem mắt tập thể được tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên. Ông chú 62 tuổi tự nhận mình sở hữu 2 công ty đã lên sàn chứng khoán, ông say mê người đẹp khoảng 30 tuổi họ Lưu và đồng ý sau này sẽ cho cô 300.000 nhân dân tệ tiền tiêu vặt hàng tháng (khoảng 1 tỷ đồng).

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 Ông chú 62 tuổi đồng ý cho bạn gái 1 tỷ đồng tiền tiêu vặt hàng tháng

Được biết, ông chú 62 tuổi họ Vương, nhiều năm trước ông đã ly hôn. Để tránh con trai bị tổn thương, ông Vương chưa từng tìm kiếm bạn đời sau khi ly hôn. Tuy nhiên, đến khi có tuổi, ông Vương mong muốn tìm được người bạn đồng hành trẻ trung, xinh đẹp cùng ông trải qua những năm tháng cuối đời.

Ông Vương rất nhạy bén trong kinh doanh, ở độ tuổi trung niên ông đã sở hữu hai công ty lên sàn chứng khoán. Khi đã có tuổi ông Vương quyết định nghỉ hưu, mặc dù giao quyền quản lý công ty cho con trai nhưng ông vẫn giữ tư cách pháp nhân của công ty.

Ông Vương vốn bận rộn nên không thích nghi với cuộc sống nhàn nhã của người già, ông thường xuyên cảm thấy buồn chán. Nhận thấy điều đó, con trai ông Vương đề nghị bố đi xem mắt, ông Vương liền đồng ý. Tại một buổi xem mắt tập thể được tổ chức ở công viên, ông Vương đã bị thu hút bởi sự trẻ trung và xinh đẹp của cô gái họ Lưu. Ông Vương đã trúng tiếng sét ái tình ở ngay lần gặp đầu tiên và chủ động bắt chuyện với người đẹp. Cô gái trẻ chỉ xuống các điều kiện mà cô đã viết, ra hiệu cho ông Vương xem qua nếu đủ điều kiện mới tiếp tục nói chuyện.

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 Ông Vương khá tự tin với các điều kiện mà Lưu đưa ra trong buổi xem mắt

Các điều kiện của Lưu đưa ra đó là tìm người trong độ tuổi từ 30 đến 60 tuổi, có ô tô, có nhà, không vay nợ, yêu cầu chiều cao từ 1m75 trở lên và thu nhập hàng tháng trên 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Lưu ưu tiên những người chưa có con, nhân cách tốt và yêu cô, không có tật xấu và không lui tới những nơi ăn chơi. Nếu là người đàn ông tốt nhưng đã có con thì Lưu vẫn có thể cân nhắc, đặc biệt người đàn ông có thể chấp nhận việc vợ sẽ không đi làm sau khi kết hôn.

Sau khi đọc các yêu cầu của Lưu, chú Vương cảm thấy rất tự tin và không ngần ngại bảy tỏ sự hài lòng của mình đối với Lưu. Nếu Lưu kết hôn với ông, ông hứa sẽ mang đến cho cô một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Nghe chú Vương nói vậy, Lưu bèn hỏi lại một tháng chú có thể cho cô 30.000 tệ tiền tiêu vặt hay không? Chú Vương nghe xong lời này cảm thấy như mình đang bị xúc phạm, ông lập tức nói trong tay mình đang có hai công ty, tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ cho Lưu là 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ) chứ không phải 30.000 tệ.

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 Trước những điều kiện của ông Vương, Lưu khá bối rối vì ông hơn bố cô 3 tuổi

Nghe đến đây, Lưu cười và nói rằng: “Có hai công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, mỗi tháng cho tôi 300.000 tệ tiền tiêu vặt? Quá tốt rồi, quá tốt rồi! Nếu chú Vương trẻ hơn một chút nữa càng tốt, dù sao thì chú cũng đã 62 tuổi rồi, chú hơn bố tôi 3 tuổi”.

Đối mặt với chú Vương giàu có và quyền lực, Lưu không giấu được vẻ kích động nhưng cô vẫn rối bời về tuổi tác của chú Vương. Sau khi sự việc được đăng tải, cư dân mạng xứ Trung bày tỏ hoài nghi về thân thế của chú Vương, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người đồng cảm với ước vọng tuổi xế chiều của ông chú 62 tuổi.

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