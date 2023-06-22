Bi kịch: Con gái nhẫn tâm đổ thuốc trừ sâu vào chai siro ho bố đang uống

Thế giới 22/06/2023 10:12

Mâu thuẫn những chuyện vặt trong nhà, cô gái đổ thuốc trừ sâu vào chai thuốc ho mà bố đang dùng gây phẫn nộ cư dân mạng.

Người ta vẫn nói con gái là người tình kiếp trước của bố nhưng hành động của một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung phải toát mồ hôi lạnh. Theo 163, người phụ nữ này sống ở huyện Mông Sơn, Ngô Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Do mâu thuẫn với bố vì những chuyện vặt trong gia đình nên người này đã lấy chai thuốc trừ sâu từ nhà cũ rồi đổ vào lọ siro ho mà bố cô đang uống.

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 Người phụ nữ nhẫn tâm đổ thuốc trừ sâu vào lọ siro ho mà bố cô đang uống - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm sau, người bố lấy siro ho ra uống thì phát hiện có mùi rất lạ nên vội vàng nhổ siro ho trong miệng ra và báo cảnh sát ngay lập tức. Sau khi phân tích thành phần của lọ siro ho, cảnh sát phát hiện có thuốc trừ sâu ở trong đó. Người phụ nữ đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự vì nghi ngờ cố ý gây thương tích cho người khác. Với tình tiết phạm tội rõ ràng, chứng cứ xác đáng, người phụ nữ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người, việc khởi tố đang được tiến hành. Dù là nạn nhân của sự việc, nhưng người bố vẫn làm một lá đơn xin giảm án cho con gái.

Có những người bố không giỏi thể hiện tình cảm với con cái nhưng họ vẫn luôn bảo vệ các con theo cách riêng của mình. Dù con gái vì bốc đồng là làm chuyện ngu ngốc nhưng người bố vẫn viết lá đơn xin giảm án cho con gái. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy được tình yêu một người bố dành cho con gái mình to lớn thế nào.

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 Dù bị con gái đầu độc nhưng người bố vẫn làm đơn xin giảm án cho con gái - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, do khác biệt về tuổi tác và giới tính nên mâu thuẫn giữa bố và con gái xảy ra là điều khó tránh khỏi. Vậy nhưng khi chuyện đó xảy ra, chúng ta cần đặt mình vào góc độ của đối phương để xem xét vấn đề hoặc đợi đối phương bình tĩnh lại rồi nói chuyện với nhau thì sẽ không xảy ra bi kịch giống như câu chuyện trên đây.

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