Biệt tăm biệt tích suốt 30 năm, một ngày người vợ trở về với căn bệnh nan y và muốn sống những ngày cuối đời trong nhà của chồng.

Những năm 1970, 1980 tình trạng kết hôn sớm rất phổ biến. Ở những vùng quê tại Trung Quốc, thanh niên 17, 18 tuổi đã kết hôn, những ai trên 20 tuổi chưa lập gia đình sẽ khiến bố mẹ lo lắng. Khi đó Hoàng Mẫn 22 tuổi, cô chưa có ý định kết hôn nhưng thấy bạn bè đồng trang lứa đều lập gia đình, một vài người đã có con thì cô bắt đầu lo lắng. Biệt tích suốt 30 năm, Hoàng Mẫn bất ngờ quay trở về với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối Dưới sự sắp đặt của bố mẹ, Hoàng Mẫn kết hôn với người đàn ông tên Tôn Vệ Quốc – một người thợ mộc. Nhà hai người khá gần nhau, bố mẹ hai bên rất hài lòng về cuộc hôn nhân này. Vào thời điểm đó, thợ mộc là nghề có thu nhập rất tốt, năm 1982, Hoàng Mẫn và Tôn Vệ Quốc chính thức đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn, vợ chồng Tôn Vệ Quốc ra ở riêng, với công việc của mình, Tôn Vệ Quốc dễ dàng nuôi một gia đình nhỏ. Bên cạnh đó, bố mẹ anh vẫn còn trẻ nên thường xuyên chu cấp cho gia đình anh. Điều khiến Tôn Vệ Quốc rất hài lòng đó là vợ anh khá đức hạnh.

Nhờ lao động cần cù, hai vợ chồng Tôn Vệ Quốc sống sung túc, Hoàng Mẫn cũng sinh cho anh 2 người con trai và một cô con gái. Vậy nhưng vào một buổi sáng năm 1992, trong khi Tôn Vệ Quốc vẫn đang ngủ ngon lành thì anh nghe tiếng sột soạt mặc quần áo, anh nghĩ rằng chắc vợ anh ra ngoài đồng làm việc. Vài giờ sau, Tôn Vệ Quốc đến khu ruộng nhà mình thì không thấy vợ đâu. Nhận thấy điều gì đó không ổn, Tôn Vệ Quốc đi khắp làng tìm vợ, vậy nhưng đến 10 giờ đêm vẫn chưa thấy Hoàng Mẫn về nhà. Tôn Vệ Quốc mất rất nhiều thời gian và tiền bạc tìm kiếm Hoàng Mẫn Tôn Vệ Quốc đến nhà bố vợ hỏi thăm tin tức của Hoàng Mẫn thì nhận thấy thái độ của bố vợ khác thường. Gia đình vợ khẳng định, chắc chắn Tôn Vệ Quốc đã đánh đập Hoàng Mẫn nên cô mới biến mất. Để có thời gian tìm vợ và chăm sóc con cái, Tôn Vệ Quốc không ra ngoài làm việc nữa, suốt 8 năm trời, Tôn Vệ Quốc đi khắp nơi tìm vợ, chỉ cần nghe có tin về Hoàng Mẫn, Tôn Vệ Quốc sẽ lao đến đó ngay lập tức. Cũng chính vì vậy, tài sản trong nhà lần lượt ra đi, tiền tiết kiệm cũng nhanh chóng cạn kiệt.

Quá tuyệt vọng, Tôn Vệ Quốc đến nhà bố vợ một lần nữa nhưng điều làm anh ớn lạnh là thái độ lạnh lùng của mẹ vợ. Bà nói rằng: “Anh làm gì ở đây? Chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa rồi”. Sau những lời cay nghiệt đó, Tôn Vệ Quốc hoàn toàn suy sụp. Năm 2000, Tôn Vệ Quốc quyết định xóa tên Hoàng Mẫn ra khỏi hộ khẩu nhà mình. Một mình nuôi 3 con, Tôn Vệ Quốc còn bị gia đình vợ vu oan Điều Tôn Vệ Quốc không ngờ đã xảy ra, sau 30 năm biệt vô âm tín, em gái của Hoàng Mẫn tìm đến Tôn Vệ Quốc và nói rằng, Hoàng Mẫn đang bị ung thư giai đoạn cuối và cô ấy hy vọng sẽ được trở về nhà của Tôn Vệ Quốc để sống những ngày tháng cuối đời. Sau khi nghe tin này, Tôn Vệ Quốc vô cùng tức giận và từ chối đón Hoàng Mẫn quay về, con trai cả của ông cũng tỏ vẻ thờ ơ sau khi biết tình trạng của mẹ. Kể từ khi mẹ mất tích, con trai cả và Tôn Vệ Quốc đã cùng nhau gánh vác cuộc sống của cả gia đình, ở tuổi gần 40 nhưng con trai cả vẫn chưa lập gia đình. Với sự nỗi lực của người hòa giải, cuối cùng Tôn Vệ Quốc cũng buông bỏ được nút thắt trong lòng và chủ động đến thăm Hoàng Mẫn. Tôn Vệ Quốc hứa rằng sẽ đồng hành cùng Hoàng Mẫn trong những ngày cuối đời, sau khi Hoàng Mẫn chết, Tôn Vệ Quốc sẽ tổ chức một đám tang lớn theo phong tục địa phương cho Hoàng Mẫn. Hoàng Mẫn cho biết, hiện tại bà không có cách nào để bù đắp cho chồng con Câu chuyện này sau khi được đăng tải đã nhận được khá nhiều bình luận từ cộng đồng mạng xứ Trung. Có người cho rằng, con người Tôn Vệ Quốc quá tốt, vợ bỏ đi biền biệt, đến cuối đời ông vẫn đồng ý chăm sóc. Trong khi đó, không biết Hoàng Mẫn có hối hận gì với hành động năm xưa của mình không.

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