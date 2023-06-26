Mới đây, một người đàn ông 54 tuổi đã nhẫn tâm ra tay giết hại gia đình 6 người của anh trai vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt khiến cộng đồng mạng bàng hoàng.

Trong xã hội ngày nay, việc người với người xảy ra mâu thuẫn là chuyện thường xuyên xảy ra. Vì không thể tránh khỏi mâu thuẫn nên việc giải quyết các mâu thuẫn đó như thế nào lại càng quan trọng hơn. Đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng cũng có thể trở thành ngòi nổ của tội ác, một khi mâu thuẫn leo thang có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc kinh hoàng này khiến cư dân mạng xứ Trung bàng hoàng

Theo Sohu, vào ngày 23/6, một vụ án kinh hoàn đã xảy ra ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc khiến cư dân mạng xứ Trung bàng hoàng. Được biết, khoảng 1 giờ sáng ngày xảy ra vụ án, người đàn ông 54 tuổi đã ra tay giết hại cả nhà anh trai 58 tuổi vì những chuyện rất nhỏ trong cuộc sống. Tổng cộng 6 người trong gia đình anh trai đã bị người em nhẫn tâm sát hại.

Sau đó, cơ quan chức năng của cũng xác nhận rằng vụ việc này có xảy ra tại địa phương. Người đàn ông đã giết cả 6 thành viên trong gia đình anh trai vì chuyện vặt trong gia đình, nạn nhân nhỏ tuổi nhất của vụ án mới chỉ 7 tuổi. Đáng sợ hơn, người đàn ông này còn tự quay lại quá trình giết người rồi đăng tải lên một nhóm chung trên mạng xã hội.

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, người em đã giết chết gia đình 6 người của anh trai - Ảnh minh họa: Internet

Một số người dân địa phương cho biết, đây vốn là mâu thuẫn giữa kẻ sát nhân và anh trai của hắn, những người khác đều vô tội. Vậy nhưng hắn vẫn nhẫn tâm ra tay không cho ai con đường sống. Hiện tại, kẻ giết người đã bị cảnh sát bắt giữ và vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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