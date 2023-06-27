Mới đây, một cậu bé 5 tuổi đã nhảy từ cửa chống trộm tầng 5 xuống đất vì sợ mẹ đánh, trong khi đó người mẹ vẫn lấy cây để dọa con khiến cộng đồng mạng bức xúc.
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Theo Sohu, vào lúc 19 giờ 36 phút ngày 25/6/2023,công an huyện Trường Phong, Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc nhận được tin báo của quần chúng rằng, có người đã rơi từ một tòa nhà tại khu vực trấn Thủy Hồ. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.
Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện một đứa trẻ họ Yan đã bị rơi từ cửa sổ chống trộm tầng 5 xuống đất. Ngay sau đó cậu bé được đưa đến bệnh viện để điều trị. Sau khi điều tra sơ bộ, phía cảnh sát cho biết, vì ham chơi và sợ mẹ phạt, Yan đã trốn ra ngoài cửa sổ chống trộm. Mẹ lo lắng Yan sẽ rơi xuống đất nên đã dùng gậy dài để đánh Yan đồng thời thuyết phục con trai vào trong nhà. Vậy nhưng hành động này đã khiến cậu bé 5 tuổi nhảy xuống đất ngay lập tức.
Trong một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, trước khi nhảy cậu bé đứng trên cục nóng điều hòa trong khi người mẹ dùng cây gậy dài để dọa nạt. Những người ở dưới chứng kiến cảnh tượng này đã hét lên: “Đừng đánh nữa, sao có thể đánh chứ”. Được biết, khi tiếp đất cậu bé vẫn còn tỉnh táo, người dân xung quanh đã gọi cấp cứu và đưa cậu bé vào viện. Hiện tại, theo chẩn đoán của bệnh viện, Yan bị gãy xương nhiều chỗ và dập phổi, tính mạng cậu bé tạm thời không gặp nguy hiểm. Các tình tiết liên quan vẫn đang được cảnh sát điều tra.
Truyền thông Hoa ngữ cho biết, bố Yan đi làm bên ngoài, cậu bé ở nhà đều do mẹ mẹ chăm sóc. Điều đau lòng nhất là khi nhảy xuống cậu bé đã phải hét lớn: “Mẹ ơi đừng đánh con”. Vụ việc này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các phụ huynh.