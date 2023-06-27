Tiểu tiện trên khoang máy bay, người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ

Thế giới 27/06/2023 14:57

Người đàn ông trên chuyến bay đã có hành động phản cảm khiến các hành khách đi cùng khó chịu đã bị bắt ngay sau đó.

Theo Indiatoday, một hành khách trên chuyến bay AI866 của Air India đi từ Mumbai đến New Delhi đã có hành động phản cảm khiến các hành khách khác trên chuyến bay khó chịu. Tuyên bố này được hãng hàng không Air India đưa ra sau khi người đàn đông bị bắt ở New Delhi, thủ đô của Ấn Độ vì đã đi tiểu, tiện trên khoang máy bay.

hanh dong phan cam 1
 Được biết hành động phản cảm này xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Air India

Cảnh sát cho biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 24/6 và người đàn ông gây ra vụ việc tên là Ram Singh. Người này là đầu bếp và đang làm việc tại Châu Phi. Được biết, Ram Singh đã đi tiểu, đại tiện và khạc nhổ ở hàng ghế thứ 9 của máy bay. Phi hành đoàn đã phát đi cảnh báo sau khi quan sát thấy hành vi sai trai này và cách ly Ram Singh ra khỏi những hành khách khác.

hanh dong phan cam 2
 Ngay sau khi máy bay hạ cánh, Ram Singh đã bị đưa đến đồn cảnh sát

Khi máy bay hạ cánh xuống New Delhi, Ram Singh đã bị nhân viên an ninh của Air India đưa đến đồn cảnh sát. Người này đã bị bắt giữ vì có hành động tục tĩu ở nơi công cộng. Được biết, vào ngày 26/11/2022, trên chuyến bay của Air India từ New York đến New Delhi, một người đàn ông say xỉn được cho là đã tiểu tiện vào một nữ hành khách trên chuyến bay. Mười ngày sau, trên chuyến bay của Air India từ Paris đến New Delhi lại một người đàn ông say xỉn khác được cho là đã tiểu tiện lên chăn của một hành khách nữ.

Cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ trước hành động của Ram Singh. Một số người bình luận rằng: "Đây là loại phẩm chất gì vậy? Anh ta nên bị cấm bay suốt đời". Một số người lại cho rằng, Ram Singh chính là nỗi xấu hổ của đất nước Ấn Độ và anh ta phải được đưa đến trại tâm thần.

Bé trai 5 tuổi nhảy từ tầng 5 xuống đất, vừa nhảy vừa hét lớn: “Mẹ ơi đừng đánh con”

Bé trai 5 tuổi nhảy từ tầng 5 xuống đất, vừa nhảy vừa hét lớn: “Mẹ ơi đừng đánh con”

Mới đây, một cậu bé 5 tuổi đã nhảy từ cửa chống trộm tầng 5 xuống đất vì sợ mẹ đánh, trong khi đó người mẹ vẫn lấy cây để dọa con khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   hành vi sai trái cộng đồng mạng Ấn Độ cấm bay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích