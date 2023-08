Tiểu tiện trên khoang máy bay, người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ

Người đàn ông trên chuyến bay đã có hành động phản cảm khiến các hành khách đi cùng khó chịu đã bị bắt ngay sau đó.

Theo Indiatoday, một hành khách trên chuyến bay AI866 của Air India đi từ Mumbai đến New Delhi đã có hành động phản cảm khiến các hành khách khác trên chuyến bay khó chịu. Tuyên bố này được hãng hàng không Air India đưa ra sau khi người đàn đông bị bắt ở New Delhi, thủ đô của Ấn Độ vì đã đi tiểu, tiện trên khoang máy bay.

Được biết hành động phản cảm này xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Air India

Cảnh sát cho biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 24/6 và người đàn ông gây ra vụ việc tên là Ram Singh. Người này là đầu bếp và đang làm việc tại Châu Phi. Được biết, Ram Singh đã đi tiểu, đại tiện và khạc nhổ ở hàng ghế thứ 9 của máy bay. Phi hành đoàn đã phát đi cảnh báo sau khi quan sát thấy hành vi sai trai này và cách ly Ram Singh ra khỏi những hành khách khác.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, Ram Singh đã bị đưa đến đồn cảnh sát

Khi máy bay hạ cánh xuống New Delhi, Ram Singh đã bị nhân viên an ninh của Air India đưa đến đồn cảnh sát. Người này đã bị bắt giữ vì có hành động tục tĩu ở nơi công cộng. Được biết, vào ngày 26/11/2022, trên chuyến bay của Air India từ New York đến New Delhi, một người đàn ông say xỉn được cho là đã tiểu tiện vào một nữ hành khách trên chuyến bay. Mười ngày sau, trên chuyến bay của Air India từ Paris đến New Delhi lại một người đàn ông say xỉn khác được cho là đã tiểu tiện lên chăn của một hành khách nữ.

Cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ trước hành động của Ram Singh. Một số người bình luận rằng: "Đây là loại phẩm chất gì vậy? Anh ta nên bị cấm bay suốt đời". Một số người lại cho rằng, Ram Singh chính là nỗi xấu hổ của đất nước Ấn Độ và anh ta phải được đưa đến trại tâm thần.

