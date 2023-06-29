Gió thổi sập cầu, hàng trăm người mắc kẹt giữa sông

Thế giới 29/06/2023 15:21

Một cây cầu đã bị sập sau khi cơn gió lớn thổi qua khiến rất nhiều người đang đi bộ băng qua cầu mắc kẹt giữa sông và không thể di chuyển.

Theo Mạng Hoàn Cầu, thông tin từ truyền thông Ấn Độ ngày 28/6 cho hay, gần đây một cây cầu ở bang Bihar, Ấn Độ đã bị sập trong gió mạnh. Khi cầu bị sập, rất nhiều người đang đi bộ băng qua cầu và sau đó đã bị mắc kẹt giữa sông không thể di chuyển.

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 Hàng trăm người vẫn đang bị mắc kẹt giữa sông sau sự cố sập cầu

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, ban đầu cây cầu tạm này dự kiến được dỡ bỏ trước ngày 20/6 nhưng do tình hình mưa lớn tại các địa phương khiến mực nước dâng cao nên cây cầu chưa bị phá bỏ. Vào thời điểm xảy ra tai nạn có gió thổi rất mạnh.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sau khi cây cầu sập, một số lượng lớn người đi bộ bị mắc kẹt giữa sông. Những người chứng kiến cho biết, chỉ có thể quan sát một phần của cây cầu nổi trên mặt nước. Hiện tại vẫn chưa có cập nhật nào về số người thương vong trong sự cố này. 

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