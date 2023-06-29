Ra tay giết hại vợ con, chém mẹ vợ bị thương rồi nhảy sông tự tử

Thế giới 29/06/2023 11:45

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, người đàn ông đã nhẫn tâm giết hại đứa con 3 tháng tuổi và người vợ của mình sau đó nhảy xuống sông tự tử.

Người ta thường nói hỗ dữ không ăn thịt con, dù trong cuộc sống có nhiều điều không vừa ý nhưng với tư cách làm cha mẹ, không ai lại nỡ giết hại con ruột của mình. Vậy nhưng mới đây, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc khiến cư dân mạng nước này dậy sóng.

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 Sau khi ra tay tàn nhẫn với vợ và con trai, nghi phạm họ Nhậm đã nhảy sông tự tử

Theo báo cáo được công bố từ phía cảnh sát, nghi phạm họ Nhậm và đã lái xe rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Được biết năm nay Nhậm mới 28 tuổi. Qua lời kể của những người trong cuộc, chân tướng sự việc dần dần được tiết lộ. Nhậm về nhà vào tối ngày 28/6 nhưng vì những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống đã khiến anh và những người trong gia đình đã xảy ra tranh cãi. Trong cơn tức giận, Nhậm đã dùng dao giết chết vợ và đứa con trai mới 3 tháng tuổi. Sau đó anh ta chém cả mẹ vợ nhưng hiện tại mẹ vợ đang được điều trị tại bệnh viện địa phương và không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát địa phương cho biết, nghi phạm Nhậm đã bỏ trốn sau khi giết vợ con và gây thương tích cho mẹ vợ. Sau đó người này đã nhảy xuống sông tự tử, thi thể của Nhậm đã được cảnh sát tìm thấy. Phía cảnh sát cho hay, tình tiết của vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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 Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Nhậm đã xuống tay với những người trong gia đình

Những ngày qua, nhiều vụ thảm án liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc, nguyên nhân đều do mâu thuẫn gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, các thành viên trong gia đình chắc chắn sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn. Vậy nhưng chúng ta nên đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu và suy xét không nên có bất kỳ hành động thiếu kiểm soát nào, vì rất có thể trong lúc nóng giận bi kịch sẽ xảy ra.

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Từ khóa:   cư dân mạng vụ án kinh hoàng mâu thuẫn gia đình

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