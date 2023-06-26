Bố ngồi nghịch điện thoại, mặc kệ cho con trai lục lọi tủ đồ trong nhà, vì đây là sở thích của cậu bé nên người bố chủ quan nghĩ rằng con ngồi ngoan là được. Nhưng không may cậu bé đã tìm thấy một lọ keo 502 cất sâu trong góc tủ, đổ hết nước keo ra ngoài, vô tình bắn vào mắt khiến cậu bé sợ hãi khóc thét.

Theo Người Đưa Tin dẫn nguồn từ Sohu, mới đây, vụ việc một bé trai ở Trung Quốc đã bị keo 502 đổ vào mắt khiến nhiều người tá hỏa. Cụ thể, bé trai tên Tiểu Minh, 3 tuổi ở Giang Tô. Theo người thân, bé rất nghịch ngợm, hiếu động chân tay, dù được bố ở nhà trông coi để mắt liên tục nhưng em vẫn gặp tai nạn nhỏ trong chính căn nhà của mình. Bố Tiểu Minh cho biết, ngày hôm đó, anh ở nhà trông con cho vợ đi làm. Là người cẩn thận nên anh đã cất toàn bộ những đồ vật có nguy cơ gây tai nạn cho trẻ nhỏ, ra khỏi tầm mắt của Tiểu Minh. Tuy nhiên, có một thứ quan trọng nhất, lại nằm ngoài tầm kiểm soát của người bố, gây ra câu chuyện thương tâm.

Nghĩ mọi chuyện đã an toàn, bố Tiểu Minh thong dong ngồi nghịch điện thoại, mặc kệ cho con trai lục lọi tủ đồ trong nhà, vì đây là sở thích của cậu bé nên người bố chủ quan nghĩ rằng con ngồi ngoan là được. Nhưng không may cậu bé đã tìm thấy một lọ keo 502 cất sâu trong góc tủ, Tiểu Minh mở nắp, đổ hết nước keo ra ngoài, vô tình bắn vào mắt khiến cậu bé sợ hãi khóc thét. Đôi mắt của bé trai 3 tuổi bị dính kéo 502 - Ảnh: Sohu Lúc này, bố Tiểu Minh cuống cuồng chạy vào, nhìn thấy lọ keo 502 trên tay con anh hiểu mọi chuyện. Anh nhanh trí lấy nước, rửa phần keo bị đổ và dùng nước muối nhỏ vào mắt cho con. Chính cách làm này đã khiến đôi mắt của Tiểu Minh không bị hậu quả nghiêm trọng hơn.

Sơ cứu xong, người bố vội vàng đưa con đến bệnh viện gần đó, tại đây sau khi biết bố đã sơ cứu cho con bằng nước muối, bác sĩ thốt lên "Anh làm tốt lắm, chính hành động của anh đã cứu con anh rồi đấy!". Nước muối có thể làm giảm tác động nghiêm trọng của keo 502 lên mắt - Ảnh minh họa: Sohu Nguy cơ hỏng mắt và cách xử lý khi bị keo 502 bắn vào mắt Trong sinh hoạt hằng ngày chúng ta thường dùng keo 502 để dán các vật dụng mà ta mong muốn thế nhưng có những giây phút bất cẩn keo 502 bắn vào mắt thì phải làm sao đây? Keo 502 chứa nhiều thành phần hóa học rất mạnh có khả năng gây bỏng và kết tủa nhanh chóng. Chính vì thế nếu keo 502 bắn vào mắt sẽ rất nguy hiểm, trực tiếp ảnh hưởng đến thị giác của chúng ta cần phải khắc phục nhanh chóng. Keo 502 chứa nhiều thành phần hóa học rất mạnh có khả năng gây bỏng - Ảnh minh họa: Internet Các bước xử lý khi bị keo 502 bắn vào mắt bằng khăn lạnh Bước 1: Rửa mắt với dưới vòi nước mạnh hoặc ngâm mắt dưới nước để trôi bớt và pha loãng phần nào hóa chất của keo 502. Bước 2: Dùng một chiếc khăn sạch, mềm ngâm trong nước lạnh, sau đó vắt ráo rồi đắp lên mắt. Tuyệt đối không được nhỏ bất cứ thứ gì vào mắt. Bước 3: Đến trực tiếp phòng khám chuyên khoa về mắt để được xử lý kịp thời. Cách phòng tránh keo 502 bắn vào mắt - Khi dùng keo 502 không nên để khoảng cách chai keo với mắt quá gần mà hãy để xa tầm mắt, như vậy keo 502 sẽ khó bắn vào mắt. - Nên dùng kính bảo vệ để bảo vệ mắt mỗi khi sử dụng keo 502. - Nếu có trường hợp keo 502 bắn vào mắt, hãy thực hiện các bước xử lý trên và báo ngay cho người thân xung quanh để hỗ trợ.

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