3 trong số những người bị thương là trẻ em sau vụ tai nạn tàu lượn siêu tốc trật bánh, xảy ra tại công viên giải trí Grona Lund (Stockholm, Thụy Điển) hôm 25/6 (giờ địa phương).

Ngày 25/6 (giờ địa phương), một tàu lượn siêu tốc đã trật bánh một phần tại công viên giải trí Grona Lund (Stockholm, Thụy Điển), khiến 1 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương, tờ Associated Press (AP) đưa tin.

Theo báo cáo, vào lúc 11h30 sáng ngày 25/6 (giờ địa phương), đoàn tàu phía trước của tàu lượn siêu tốc đang hoạt động tại công viên giải trí Grona Lund bị trật bánh, khiến 1 toa tàu bị nghiêng, tàu dừng lại giữa đường, nhiều hành khách trên tàu rơi xuống đất.

Giám đốc điều hành của Grona Lund - ông Jan Eriksson cho biết: “Phần phía trước của đoàn tàu bị trật bánh một phần và phần còn lại của đoàn tàu dừng lại trên đường ray cao 6-8m”. Chính quyền địa phương cho biết có 9 người bị thương, trong đó có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. 3 trong số những người bị thương là trẻ em, nhà chức trách cho biết.

Các nhân chứng cho biết, phần bánh trước của đoàn tàu trật khỏi đường ray rồi rơi khỏi đoàn tàu khác khiến hành khách trên tàu cũng rơi theo. Jennu Lagerstedt, người chứng kiến ​​vụ tai nạn, cho biết cô nghe thấy một tiếng động lớn vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Được khai trương vào năm 1883, Grona Lund là công viên giải trí lâu đời nhất của Thụy Điển. Tàu lượn siêu tốc xảy ra trật bánh có tổng chiều dài 800m, chiều cao tối đa 30m, tốc độ tối đa 90km/h. Sau khi hoạt động lần đầu tiên vào năm 1988, nó đã được cải tạo vào năm 2000 và đã được hơn 1 triệu người sử dụng mỗi năm.

Công viên giải trí Grona Lund thông báo rằng tất cả du khách đã được sơ tán sau vụ tai nạn và công viên sẽ đóng cửa trong 7 ngày để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe chở khách đi đám cưới gặp tai nạn thảm khốc: 10 người tử vong, 25 người bị thương Cảnh sát địa phương cho biết, có ít nhất 10 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương sau khi chiếc xe chở khách dự đám cưới bị lật trên một đoạn đường dốc ở khu vực Hunter thuộc bang New South Wales, Australia trong đêm 11/6 (giờ địa phương).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tau-luon-sieu-toc-o-khu-vui-choi-trat-banh-it-nhat-1-nguoi-thiet-mang-9-nguoi-khac-bi-thuong-595886.html