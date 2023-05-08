Thang máy có thiết kế 2 cửa trước-sau không rõ ràng, người phụ nữ hoảng loạn giữa 2 cửa trước-sau nên vô tình rơi xuống hố thang máy và tử vong, nhưng phải 4 ngày sau mới được phát hiện. Hiện vụ việc đang xảy ra tranh chấp giữa sân bay và gia đình tang quyến để yêu cầu trách nhiệm.

Một người phụ nữ ở Indonesia đã tử vong sau khi rơi xuống hố khi cố gắng mở cửa thang máy ở sân bay. Bởi vì thang máy có cấu trúc cửa ở hai bên (trước-sau), tai nạn xảy ra khi người phụ nữ đang cố mở cửa sau vì nhầm là cửa trước và vì không nhìn thấy cửa sau mở trong lúc nhìn vào điện thoại di động của mình. Do đó, một tranh chấp đã nảy sinh giữa sân bay và gia đình tang quyến để yêu cầu trách nhiệm. Người phụ nữ Indonesia đã tử vong sau khi rơi xuống hố khi cố gắng mở cửa thang máy ở sân bay địa phương - Ảnh: Chụp màn hình video (Daily Mail) Theo CNN Indonesia ngày 5/5 (giờ địa phương) đưa tin, Aisha Santa Dewi (38 tuổi), một phụ nữ địa phương ở Indonesia, được tìm thấy đã tử vong trên sàn của trục thang máy tại sân bay Quốc tế Kuala Namu vào ngày 27/4. Thi thể của cô được tìm thấy 4 ngày sau đó, khi gia đình báo tin mất tích.

Nguyên nhân của vụ tai nạn này hiện được cho là do cấu trúc thang máy không bình thường. Thang máy này có hai cửa ở phía trước và phía sau, nhưng Aisha không nhận ra điều đó vì cô ấy đang sử dụng điện thoại di động của mình. Aisha nhấn nút mở, cửa sau-cửa trước mở ra rồi đóng lại khiên cô hoảng loạn - Ảnh: Chụp màn hình video (Daily Mail) Xem đoạn phim camera an ninh CCTV trong thang máy lúc đó về vụ tai nạn, Aisha vào thang máy qua cửa trước, nhấn nút lên tầng hai và bắt đầu nhìn vào điện thoại của mình. Khi thang máy đến tầng hai, cánh cửa phía sau Aisha mở ra bình thường. Tuy nhiên, Aisha bắt đầu hoảng sợ vì cô không biết rằng thang máy có cửa trước và cửa sau. Aisha nhấn nút mở, cửa sau chuẩn bị đóng lại, nhưng sau đó lại mở ra. Cuối cùng, Aisha buộc phải mở cửa phía trước mặt cô, bước ra ngoài và rơi vào khoảng trống lọt xuống hố thang máy và tử vong.

Thi thể của cô được phát hiện sau 4 ngày và phải mất 5 giờ để thu thập thi thể do quá trình phân hủy nghiêm trọng - Ảnh: Chụp màn hình video (Daily Mail) Thi thể của cô được phát hiện khi nhân viên sân bay báo cáo rằng thang máy nó có mùi khó chịu. Vào thời điểm được phát hiện, Aisha đã tử vong trên sàn thang máy. Được biết phải mất 5 tiếng đồng hồ để thu thập thi thể do quá trình phân hủy nghiêm trọng. Cô hiện đang được chuyển đến một bệnh viện địa phương để khám nghiệm tử thi.

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