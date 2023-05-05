Được biết, người đàn ông (37 tuổi), là du khách đến từ Thượng Hải, nghỉ tại đây vào ngày 21/4. Khách sạn này đã trở thành địa điểm chụp ảnh nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông xã hội như Instagram vì nội thất đầy màu sắc, lung linh xinh đẹp.

Ngày 4/5 (giờ địa phương), Tờ South China Morning Post (SCMP), phương tiện truyền thông Hồng Kông đưa tin một thi thể được tìm thấy dưới gầm giường trong phòng khách sạn ở Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng.

Anh đã đã ngửi thấy mùi hôi ngay khi bước vào phòng sau khi nhận phòng, nhưng ban đầu anh nghĩ đó là mùi bốc ra từ chân mình. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều và ngủ trên giường khoảng 3 tiếng.

Tuy nhiên, khi trở về phòng sau bữa tối, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hơn nên cuối cùng anh đã yêu cầu khách sạn chuyển phòng.

Đêm đó, cảnh sát đã liên lạc với anh và nói rằng một thi thể được tìm thấy dưới gầm giường nơi anh đã ngủ trong 3 giờ.

Kết quả điều tra, hung thủ giết nạn nhân trong phòng khách sạn, giấu xác dưới gầm giường rồi bỏ trốn. Thi thể được tìm thấy đã nằm dưới gầm giường nhiều ngày.

Cảnh sát nói với anh rằng họ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ việc. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ.

Được biết anh đã báo cáo trải nghiệm của mình thông qua một bài đánh giá trực tuyến, nhưng ban đầu khách sạn phủ nhận đó là "tin giả" và việc đóng cửa khách sạn là để tu sửa.

Nghi phạm tình nghi giết người bị bắt giữ - Ảnh: Sở Cảnh sát đường sắt Lan Châu

Tuy nhiên, lời nói dối của khách sạn đã bị vạch trần khi truyền thông địa phương đưa tin về việc bắt giữ nghi phạm giết người trong khách sạn.

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, du khách này cho biết: "Tôi không thể ngủ được mỗi đêm. Tiếng động nhỏ nhất cũng khiến tôi thức giấc. Sự cố này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, làm tôi bị ám ảnh. Tôi hy vọng khách sạn sẽ ra thông cáo xin lỗi tôi. Nếu khách tiếp tục thực hiện quyền giữ im lặng của mình, tôi chắc chắn sẽ có hành động pháp lý".