Theo Tri thức và Cuộc sống, sự việc xảy ra ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Cụ thể, một bé gái đã mua trực tuyến chiếc điện thoại di động. Không ngờ trong quá trình vừa dùng vừa sạc đã xảy ra tai nạn rò điện, gây tổn thương cơ thể và đối mặt với nguy cơ đáng tiếc là cắt cụt chi.

Qua những hình ảnh của bé gái trong bệnh viện, có thể thấy ngón chân và chân của bé gái bị cháy đen, nằm trên giường bệnh trông rất đau đớn, chiếc điện thoại di động cũng bị cháy đen, chảy nhựa.

Bé gái ở Liêu Ninh - Ảnh: Tri thức và Cuộc sống

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc cháy nổ khi vừa sạc vừa dùng điện thoại. Tại Việt Nam, nhiều người cũng gặp tình trạng cháy nổ vô cùng nguy hiểm khi duy trì thói quen này. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tháng 5/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp anh V.V.T. (30 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) nhập viện trong tình trạng bàn tay trái giập nát, mất phần mềm do sự cố nổ điện thoại khi sạc pin.

Nhiều trường hợp cháy nổ khi vừa dùng vừa sạc điện thoại - Ảnh: Thanh Niên

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết anh T. vào viện với vết thương môi trên kích thước 2x2cm, vết thương giập nát ngón tay, mất hết phần mềm, cụt chấn thương ngón 1, vết thương ngón 3 tay trái, vết thương 3cm vùng cẳng chân bên phải.

Anh T. bị chấn thương do điện thoại phát nổ khi vừa sạc điện thoại vừa chơi điện tử.

Hay một trường hợp tương tự ở Quảng Nam, theo Thanh Niên, Bệnh viện đa khoa Trung Ương Quảng Nam cấp cứu kịp thời một bệnh nhân bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ trong lúc vừa dùng vừa cắm sạc điện thoại vào cuối tháng 12/2022.

Bệnh nhân T được các y bác sĩ cứu chữa - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, bệnh nhân N.M.T (17 tuổi, ở xã Tam Hiệp, H.Núi Thành) nhập viện trong tình trạng bỏng nặng vùng cánh tay, vùng mặt và đầu.

Sau khi được các y bác sĩ thực hiện sơ cứu, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định và được chuyển đến khoa Ngoại Chấn thương của bệnh viện để được tiếp tục điều trị.

Cách sạc pin điện thoại đúng cách, phòng tránh rủi ro

- Không nên vừa sạc vừa dùng

Để tránh các tình trạng gây cháy nổ, giật điện gây nguy hiểm cho người sử dụng, bạn không nên thường xuyên vừa dùng điện thoại vừa sạc pin. Đồng thời, khi phát hiện điện thoại có những dấu hiệu như nóng lên bất thường thì bạn nên nhanh chóng rút sạc ra khỏi ổ điện ngay lập để giảm nhiệt cho pin điện thoại của mình.

Vừa sạc vừa dùng điện thoại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao - Ảnh minh họa: Internet

- Sử dụng bộ sạc chính hãng, chất lượng và tương thích

Bạn chỉ nên dùng bộ sạc đi kèm khi mua máy hoặc tìm đến các cửa hàng chính hãng uy tín để mua cáp sạc có xuất xứ rõ ràng, chất lượng và chính hãng nhằm đảm bảo tuổi thọ của pin và độ an toàn tuyệt đối cho bản thân.

Đặc biệt, khi thấy dây sạc có dấu hiệu hỏng, đứt,... bạn cần phải kiểm tra ngay và thay thế bằng dây sạc chính hãng mới để đảm bảo an toàn.

- Đặt điện thoại ở nơi thoáng mát

Khi sạc điện thoại nên đặt máy ở những vị trí khô thoáng, mát mẻ, đặc biệt không nên đặt điện thoại dưới gối hay trong chăn khi đang sạc.

Nếu bạn sử dụng các loại ốp lưng dày, kín thì bạn nên tháo chúng ra trước khi sạc. Điều này sẽ giúp nhiệt được thoát ra nhanh hơn và hạn chế cháy nổ.

- Đem đến các trung tâm sửa chữa kịp thời

Đặc biệt, khi thấy điện thoại xảy ra tình trạng sạc lâu hay điện thoại nóng hơn bình thường thì bạn nên đem điện thoại đến các trung tâm sửa chữa để họ có thể tìm ra cách giải quyết nhanh chóng cho bạn. Tránh tình trạng tự ý xử lý, thay pin hay tháo lắp điện thoại khi không có kiến thức chuyên môn.