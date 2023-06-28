Nỗi đau người phụ nữ mất cả chồng lẫn con trong vụ tàu ​​Titan mất tích: Mẹ nhường suất lên tàu cho con trai

Thế giới 28/06/2023 07:19

Một cuộc phỏng vấn với người phụ nữ mất cả chồng lẫn con trai trong vụ tàu ​​Titan đi tham quan xác tàu Titanic mất tích vừa được đài BBC chia sẻ. Người phụ nữ bày tỏ sự tiếc nuối khi tiết lộ rằng bà đã nhường suất lên tàu cho con trai. 

Doanh nhân giàu có người Pakistan Shahzada Dawood (48 tuổi) và con trai Suleman (19 tuổi) là 2 trong số 5 hành khách thiệt mạng trong vụ tàu lặn Titan mất tích trong hành trình tham quan xác tàu Titanic ở đáy biển Đại Tây Dương hôm 18/6 (giờ địa phương).

Christine Dawood, vợ của doanh nhân Shahzada Dawood đã tiết lộ câu chuyện đau lòng trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC của Anh vào ngày 25/6 (giờ địa phương).

Theo lời kể của bà Christine, chuyến đi trên tàu Titan của gia đình đã được lên kế hoạch từ trước dịch COVID-19. Vào thời điểm đó, con trai Suleman của họ chưa đủ tuổi để tham gia cuộc thám hiểm, vì vậy cặp vợ chồng quyết định cùng đi. Kế hoạch của vợ chồng doanh nhân đã bị cản trở khi các chuyến thám hiểm bằng tàu lặn bị đình chỉ trong đại dịch COVID-19. Đến khi được phép hoạt động trở lại bà đã quyết định nhường suất lên tàu cho con trai. “Tôi đã nhường ghế cho con trai mình vì con thực sự muốn đi", bà Christine nói với BBC.  

Christine nói rằng Suleman thường thích chơi khối rubik, cậu cũng mang khối rubik này xuống tàu lặn. Christine cho biết: "Con trai tôi đã nộp đơn sơ bộ vào Sách kỷ lục Guinness thế giới để phá kỷ lục thế giới bằng cách giải khối Rubik ở độ sâu 3.700 mét dưới biển. Chồng tôi cũng đã chuẩn bị  máy ảnh để ghi lại hình ảnh này của con trai trên tàu lặn". 

Nỗi đau người phụ nữ mất cả chồng lẫn con trong vụ tàu ​​Titan mất tích: Mẹ nhường suất lên tàu cho con trai - Ảnh 1
Suleman rất thích chơi khối rubik và dự định lập kỷ lục thế giới về giải khối rubik dưới nước, nhưng ước muốn này của cậu đã không thể thực hiện - Ảnh: BBC

Vào ngày 18/6 (giờ địa phương), khi hai cha con bắt đầu lên tàu lặn, bà Christine và con gái cũng ở trên tàu hỗ trợ thực địa. Nhưng chỉ 1 giờ 45 phút sau đó, bà được biết tin rằng mặt đất đã mất tín hiệu liên lạc với tàu lặn Titan.   

Bà Christine nhớ lại: “Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Sau đó, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn”. Bà cũng nung nấu hy vọng, liên tục ra biển kiểm tra, tuy nhiên, sau 96 giờ - thời điểm có thể cung cấp oxy cho tàu lặn - bà đau khổ khi nhận được tin về cái chết của chồng và con trai mình.

Nỗi đau người phụ nữ mất cả chồng lẫn con trong vụ tàu ​​Titan mất tích: Mẹ nhường suất lên tàu cho con trai - Ảnh 2
Tất cả 5 người trên tàu ngầm Titan đều đã thiệt mạng. (Từ trái sang) Tỷ phú người Anh - Hamish Harding, doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood và con trai, Paul Henri Nargeolet - chuyên gia hàng hải người Pháp, Stockton Rush - Giám đốc điều hành của Oceangate Expeditions - Ảnh: Twitter

Chuyến thám hiểm này có 5 thuyền viên, với chi phí 250.000 đô la (khoảng 5.881 tỷ đồng)/người. Tuy nhiên, con tàu bị mất liên lạc với mặt đất chỉ sau 1 giờ 45 phút kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình xuống nước và Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) cho biết trong cuộc họp ngày 22/6 (giờ địa phương) rằng họ nhận định cả 5 người trên con tàu lặn này đã thiệt mạng.   

Ngoài ông Shahzada Dawood (48 tuổi) và con trai Suleman (19 tuổi), còn có 3 tên tuổi nổi tiếng khác cũng lên con tàu định mệnh này là ông Stockton Rush (61 tuổi) - Giám đốc điều hành của Oceangate Expeditions, Hamish Harding (58 tuổi) - tỷ phú người Anh và Paul Henri Nargeolet (77 tuổi) - chuyên gia hàng hải người Pháp. 

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