Nam diễn viên đóng cảnh quay ôm vợ đợi tàu chìm trong phim 'Titanic' qua đời

Thế giới 27/06/2023 19:35

Lew Palter - diễn viên xuất hiện trong bộ phim "Titanic" và làm nên một trong những cảnh quay cảm động - qua đời ở tuổi 94 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Theo tờ New York Post, Lew Palter - nam diễn viên được khán giả biết đến nhiều nhất với vai ông Isidor Straus trong bộ phim kinh điển “Titanic” năm 1997, đã qua đời vào ngày 21/5 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.           

Người hâm mộ "Titanic" đang không khỏi bàng hoàng khi tin tức về sự qua đời của nam diễn viên chỉ được biết đến rộng rãi từ sau thông tin chiếc tàu lặn Titan bắt đầu hành trình xuống biển để chiêm ngưỡng xác tàu Titanic mới đây mất tích dưới biển. 

Trong bộ phim "Titanic", Lew Palter vào vai ông Isidor Straus - chủ cửa hàng bách hóa - và là chồng của quý bà Ida Straus. Dù chỉ là một vai phụ nhưng diễn xuất của ông rất xuất sắc. Ông gây xúc động mạnh trong phân cảnh ôm vợ nằm trên giường, cùng đợi nước biển tràn vào và nhấn chìm cả con tàu Titanic. Đây cũng là vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của ông. 

Nam diễn viên đóng cảnh quay ôm vợ đợi tàu chìm trong phim 'Titanic' qua đời - Ảnh 1
Cảnh quay cảm động của ông trong bộ phim "Titanic", tái hiện chuyện tình có thật về thảm họa hàng hải Titanic năm 1912 - Ảnh: New York Post

Cảnh quay này dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra vào thời điểm chìm tàu Titanic. Cảnh quay tái hiện lại câu chuyện cảm động về một tình yêu bất biến ngay cả khi đối mặt với cái chết của ông Isidor Straus và bà Ida Straus, chủ sở hữu của tập đoàn bán lẻ Macy's hàng đầu của Mỹ. Ông bà ở khoang hạng nhất khi tàu Titanic chìm năm 1912. Khi con tàu bắt đầu chìm, bà Ida Straus đã từ chối cơ hội lên xuồng cứu sinh, mặc dù lúc đó phụ nữ và trẻ em có thể lên trước. Bà quyết định ở lại trên tàu với người chồng cùng gắn bó hơn 40 năm của mình. Tờ New York Times đưa tin rằng hai người được nhìn thấy nắm tay nhau trên boong tàu Titanic khi con tàu bắt đầu chìm.   

Nam diễn viên đóng cảnh quay ôm vợ đợi tàu chìm trong phim 'Titanic' qua đời - Ảnh 2
Lew Palter là một giảng viên đáng kính tại Trường Sân khấu CalArts - Ảnh: Instagram/catreadpalter/New York Post

Ngoài được biết đến với vai diễn để đời trong bộ phim "Titanic", Lew Palter còn là một giảng viên đáng kính dạy diễn xuất tại Trường Sân khấu CalArts từ năm 1971 đến năm 2013. Nhà trường cho biết: “Lew Palter yêu thích nghệ thuật diễn xuất và cũng dạy học sinh như vậy. Sự tò mò sâu sắc, sự quan tâm, trí thông minh và sự hài hước được ông đưa vào trong mỗi lớp học. Ông hết sức tôn trọng các sinh viên và khuyến khích họ tìm kiếm chân lý trong chính cuộc sống chính mình".         

 

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