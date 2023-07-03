Nhập viện vì tiêu chảy dài ngày không dứt, người phụ nữ tá hỏa khi bị cắt cụt gần hết ngón tay, chân để 'giữ mạng'

Thế giới 03/07/2023 11:40

Một phụ nữ đã đến bệnh viện do bị tiêu chảy kéo dài mãi không dứt. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện chị bị suy thận nghiêm trọng và cần điều trị chạy thận nhân tạo, chỉ định nhập viện ngay lập tức.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Sina, một phụ nữ đã đến bệnh viện ở Chumphon, Thái Lan do bị tiêu chảy kéo dài mãi không dứt. Nhưng 9 ngày sau, người phụ nữ này lại phải cắt gần như toàn bộ ngón tay, ngón chân mới giữ được mạng sống.

Cụ thể, sau khi đến bệnh viện để kiểm tra vì tiêu chảy nhiều ngày không dứt, bác sĩ phát hiện chị bị suy thận nghiêm trọng và cần điều trị chạy thận nhân tạo, chỉ định nhập viện ngay lập tức.

Hôm sau, chồng bệnh nhân được yêu cầu ký giấy đồng ý phẫu thuật cho vợ. Anh rất hoang mang khi thấy trên giấy ghi là phẫu thuật ruột thừa, hoàn toàn không liên quan đến tình trạng bệnh của vợ. Tuy nhiên, vì tin tưởng vào bác sĩ, cả hai vợ chồng đều không hỏi lại.

Nào ngờ, sau 9 ngày nhập viện điều trị, bệnh tình người vợ không khả quan, các ngón tay và ngón chân bắt đầu bị đen đi. Cô cũng trở nên nói năng không rõ ràng, có lúc gần như mất đi ý thức. Người chồng hoảng hốt khiếu nại với bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra lại và phát hiện bệnh nhân đã bị nhiễm trùng máu, buộc phải cắt cụt bàn tay phải, một số ngón tay trái và toàn bộ ngón chân để bảo tồn tính mạng.

Sau khi ra viện, cặp vợ chồng cảm thấy rất mơ hồ, không hiểu tại sao họ nhập viện điều trị chứng tiêu chảy mà cuối cùng lại phải cắt cụt các chi. Nghi ngờ có sự cẩu thả trong quá trình điều trị y tế, hai người quyết định gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng, đồng thời liên lạc với các phương tiện truyền thông để tạo sức ép dư luận, yêu cầu bệnh viện giải thích, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời hợp lý.

Nhập viện vì tiêu chảy dài ngày không dứt, người phụ nữ tá hỏa khi bị cắt cụt gần hết ngón tay, chân để 'giữ mạng' - Ảnh 1
Người phụ nữ bị tím đen tay chân, buộc phải cắt bỏ các phần hoại tử để giữ tính mạng - Ảnh: Sina

Trước đó, cũng có 1 trường hợp tương tự xảy ra ở Brazil. Cụ thể, vào ngày 24/4 (giờ địa phương), tờ Daily Mail của Anh đưa tin về câu chuyện đáng buồn của người phụ nữ tên Alessandra dos Santos Silva, 35 tuổi, vũ công samba người Brazil, bị cắt cụt cánh tay trái phía trên khuỷu tay sau khi phẫu thuật cắt bỏ tử cung do u xơ tử cung. 

Theo các phương tiện truyền thông, vào tháng 8 năm ngoái, Alessandra đau bụng và ra máu, cô đã đi khám tại bác sĩ sản phụ khoa và được chẩn đoán là u xơ tử cung.

Cô ở trong tình trạng tồi tệ và phải trải qua phẫu thuật. Vào sáng ngày 3/2, cô được đưa vào Bệnh viện Da Mulher Helloneida Studart ở Rio de Janeiro, Brazil và được tiến hành phẫu thuật.

Nhưng đêm hôm đó, bác sĩ phát hiện ra máu và ngày hôm sau chẩn đoán rằng cô sẽ phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung. 

Vào ngày mùng 5/2, hai ngày sau ca phẫu thuật, khi người thân đến thăm Alessandra, họ phát hiện các đầu ngón tay trái của Alessandra đã chuyển sang màu đen.

Tình trạng của Alessandra tiếp tục trở nên tồi tệ đến mức tay và chân của cô phải băng bó. Lúc này, Alessandra cảm thấy vô cùng lạnh. 

Vào ngày 6/2, nhân viên y tế nói với gia đình Alessandra rằng cô cần được chuyển đến Viện Tim mạch Quốc gia Aloisio de Castro ở Botafogo. Lúc này, cánh tay của Alessandra gần như chuyển sang màu đen.

Vào ngày 10, khoảng 8 ngày sau ca phẫu thuật, các nhân viên y tế nói với gia đình rằng Alessandra không thể sống nếu không cắt bỏ cánh tay của mình. Chức năng thận và gan của cô bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu thực hiện không đúng cách sẽ có nguy cơ nhiễm trùng toàn thân. Alessandra chỉ phát hiện ra cánh tay của mình đã bị cắt cụt khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật gây mê.

Cô nhập viện trong tình trạng tứ chi còn nguyên vẹn và xuất viện vào ngày 15 với cánh tay trái bị mất. “Giờ tôi phải múa một tay hoặc làm ở thẩm mỹ viện cũng không biết có kiếm sống được không”, cô rơm rớm nước mắt.

Bệnh viện đã không giải thích cho Alessandra hay gia đình cô biết tại sao cánh tay của cô bị hoại tử.

Nhập viện vì tiêu chảy dài ngày không dứt, người phụ nữ tá hỏa khi bị cắt cụt gần hết ngón tay, chân để 'giữ mạng' - Ảnh 2

Nhập viện vì tiêu chảy dài ngày không dứt, người phụ nữ tá hỏa khi bị cắt cụt gần hết ngón tay, chân để 'giữ mạng' - Ảnh 3
 Người phụ nữ nhập viện để mổ u xơ tử cung, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện cánh tay bị cắt cụt - Ảnh: TV Globo

Đáp lại, Alessandra bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi đã trả đúng số tiền. Bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Họ đã kết liễu cuộc đời tôi. Họ đã hủy hoại công việc, sự nghiệp và ước mơ của tôi".

Bệnh viện không giải thích lý do cho Alessandra, nhưng các chuyên gia tin rằng đây là do nhiễm trùng do kim tiêm gây ra, vì cô có thể đã gặp sự cố sau khi tiêm tĩnh mạch.

Trong khi đó, tại Brazil, hồi tháng 1 vừa qua cũng xảy ra một vụ việc tương tự gây tranh cãi.

Vào thời điểm đó, một bà mẹ 24 tuổi đến bệnh viện để sinh con đã bị cắt cụt cánh tay trái sau khi bị hoại tử do nhiễm trùng tiêm tĩnh mạch (IV). 

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