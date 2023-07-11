NÓNG: Trực thăng chở khách tham quan đỉnh núi gặp nạn, 5 người chết, 1 người mất tích

Thế giới 11/07/2023 16:46

Trực thăng du lịch mất liên lạc sáng 11/7, khi chở 5 du khách tham quan đỉnh nùi. Máy bay gặp nạn khoảng 10 phút sau khi cất cánh.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ AFP, trực thăng du lịch mang số hiệu 9NMV của hãng Manang Air mất liên lạc sáng 11/7, khi chở 5 du khách người Mexico tham quan đỉnh Everest. Máy bay gặp nạn khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ thị trấn Surke, Everest, hướng đến thủ đô Kathmandu.

Hãng bay Manang Air lập tức điều một trực thăng khác tìm kiếm. Cảnh sát Nepal sau đó thông báo tìm thấy trực thăng rơi tại biên giới làng Likhu và khu dân cư Lamajura Danda.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và chứng kiến đám cháy tại hiện trường. 5 thi thể được tìm thấy, giới chức đang tìm kiếm người thứ 6.

Manang Air chuyên cung cấp tour tham quan đỉnh Everest bằng trực thăng qua khu cắm trại trên núi, nơi du khách có thể quan sát khu vực Everest rộng lớn.

NÓNG: Trực thăng chở khách tham quan đỉnh núi gặp nạn, 5 người chết, 1 người mất tích - Ảnh 1
Trực thăng của hãng Manang Air chuyên cung cấp dịch vụ tham quan tại Everest - Ảnh: VnExpress

Liên quan đến vụ việc trên, TTXVN dẫn nguồn từ hãng tin Reuters, ông Teknath Sitoula, quan chức tại sân bay ở Thủ đô Kathmandu cho hay có năm hành khách người Mexico và một phi công người Nepal trên chiếc máy bay mất tích.

NÓNG: Trực thăng chở khách tham quan đỉnh núi gặp nạn, 5 người chết, 1 người mất tích - Ảnh 2
Everest được mệnh danh là 'nóc nhà của thế giới', thu hút rất nhiều khách du lịch - Ảnh: Lao Động

Nepal là nơi tọa lạc của tám trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, trong đó có cả “Nóc nhà thế giới” Everest. Những ngọn núi cao, hiểm trở và các vách đá cheo leo là nguồn khao khát chinh phục bất tận cho những người đam mê thám hiểm.

Tuy nhiên, chính những đặc điểm địa hình này đã khiến cho quốc gia Nam Á này phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn hàng không chết người.

Gần đây nhất, vào ngày 15/1, chiếc máy bay ATR 72 của hãng hàng không Yeti Airlines khởi hành từ Thủ đô Kathmandu của Nepal đã rơi xuống vực sâu ở thị trấn Pokhara và vỡ thành nhiều mảnh. Toàn bộ 72 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay xấu số đều thiệt mạng.

Bà hại cháu suýt chết khi bắt chước phim 'lấy độc trị độc': Dùng nhện độc để giải nọc rắn cắn

Bà hại cháu suýt chết khi bắt chước phim 'lấy độc trị độc': Dùng nhện độc để giải nọc rắn cắn

Vài ngày trước, một bé gái 9 tuổi bị một con vật nào đó cắn vào mu bàn chân trong lúc đang ngủ. Quá đau đớn, bé gái tỉnh dậy và van xin bà ngoại cứu mình.

Xem thêm
Từ khóa:   rơi máy bay rơi trực thăng trực thăng du lịch chinh phục Everest

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 5 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 13 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 28 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích