Trực thăng du lịch mất liên lạc sáng 11/7, khi chở 5 du khách tham quan đỉnh nùi. Máy bay gặp nạn khoảng 10 phút sau khi cất cánh.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ AFP, trực thăng du lịch mang số hiệu 9NMV của hãng Manang Air mất liên lạc sáng 11/7, khi chở 5 du khách người Mexico tham quan đỉnh Everest. Máy bay gặp nạn khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ thị trấn Surke, Everest, hướng đến thủ đô Kathmandu.

Hãng bay Manang Air lập tức điều một trực thăng khác tìm kiếm. Cảnh sát Nepal sau đó thông báo tìm thấy trực thăng rơi tại biên giới làng Likhu và khu dân cư Lamajura Danda.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và chứng kiến đám cháy tại hiện trường. 5 thi thể được tìm thấy, giới chức đang tìm kiếm người thứ 6.

Manang Air chuyên cung cấp tour tham quan đỉnh Everest bằng trực thăng qua khu cắm trại trên núi, nơi du khách có thể quan sát khu vực Everest rộng lớn.

Trực thăng của hãng Manang Air chuyên cung cấp dịch vụ tham quan tại Everest - Ảnh: VnExpress

Liên quan đến vụ việc trên, TTXVN dẫn nguồn từ hãng tin Reuters, ông Teknath Sitoula, quan chức tại sân bay ở Thủ đô Kathmandu cho hay có năm hành khách người Mexico và một phi công người Nepal trên chiếc máy bay mất tích.

Everest được mệnh danh là 'nóc nhà của thế giới', thu hút rất nhiều khách du lịch - Ảnh: Lao Động

Nepal là nơi tọa lạc của tám trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, trong đó có cả “Nóc nhà thế giới” Everest. Những ngọn núi cao, hiểm trở và các vách đá cheo leo là nguồn khao khát chinh phục bất tận cho những người đam mê thám hiểm.

Tuy nhiên, chính những đặc điểm địa hình này đã khiến cho quốc gia Nam Á này phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn hàng không chết người.

Gần đây nhất, vào ngày 15/1, chiếc máy bay ATR 72 của hãng hàng không Yeti Airlines khởi hành từ Thủ đô Kathmandu của Nepal đã rơi xuống vực sâu ở thị trấn Pokhara và vỡ thành nhiều mảnh. Toàn bộ 72 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay xấu số đều thiệt mạng.

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