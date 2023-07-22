Chiếc máy bay gặp nạn là trực thăng Bell 206L-4 của một công ty cho thuê tư nhân.

TTXVN dẫn nguồn từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) Mỹ, cho biết, một chiếc trực thăng đã bị rơi tại bang Alaska của Mỹ vào tối 20/7 (giờ địa phương) khiến toàn bộ 4 người trên trực thăng thiệt mạng.

Chiếc máy bay gặp nạn là trực thăng Bell 206L-4 của một công ty cho thuê tư nhân. Chiếc trực thăng mất liên lạc với hệ thống theo dõi điện tử vào khoảng 19h-20h ngày 20/7 (tức 10h-11h ngày 21/7 giờ Việt Nam).

Rơi trực thăng khiến 4 người thiệt mạng - Ảnh minh họa: Internet

VietNamNet dẫn nguồn từ hãng tin AP, trong tuyên bố hôm 21/7 của cơ quan tài nguyên thiên nhiên Alaska, chiếc trực thăng gặp nạn đã được cơ quan này thuê chở 3 nhân viên của Phòng Khảo sát Địa chất và Địa vật lý để làm việc tại thực địa.

Trước đó, chiếc trực thăng Bell 206 được thông báo đi quá thời gian quy định vào tối 20/7. Đội tìm kiếm và cứu nạn North Slope Borough đã phát hiện các mảnh vỡ khớp với mô tả về chiếc trực thăng mất tích. Tuy nhiên, không có thi thể nào được tìm thấy.

Các mảnh vỡ được tìm thấy trong hồ nước nông gần Wainwright, cách thành phố cực bắc của Utqiagvik khoảng 80km.

Ông Clint Johnson, giám đốc khu vực Alaska của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ cho biết thêm, trực thăng Bell 206 khởi hành từ Utqiagvik và dự kiến sẽ quay trở lại đây, nhưng không may gặp nạn. Song ông Johnson chưa thể công bố thông tin chi tiết về quá trình bay của trực thăng.

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