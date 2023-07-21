Bố dốc ngược con gái ngoài cửa sổ lầu 2 để phạt lỗi 'đi vệ sinh không đúng chỗ', hàng xóm xót xa nghe tiếng cầu cứu 'bố ơi...!'

Thế giới 21/07/2023 10:54

Bị bố treo ngược giữa không trung ở độ cao của tầng 2, cô bé khoảng 2-3 tuổi sợ hãi la hét, kêu lên: "Bố ơi, bố ơi".

Theo VTC News dẫn nguồn từ SCMP, sự việc xảy ra ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Từ những hình ảnh được hàng xóm ghi lại cho thấy, ông bố túm chân con gái, đưa toàn bộ cơ thể bé ra hẳn ngoài cửa sổ chung cư trong tư thế dốc ngược đầu. Treo mình giữa không trung ở độ cao của tầng 2, cô bé (khoảng 2-3 tuổi) sợ hãi la hét, kêu lên: "Bố ơi, bố ơi".

Bố dốc ngược con gái ngoài cửa sổ lầu 2 để phạt lỗi 'đi vệ sinh không đúng chỗ', hàng xóm xót xa nghe tiếng cầu cứu 'bố ơi...!' - Ảnh 1
Hành động của người bố khiến dư luận vô cùng phẫn nộ 

Dù con gái liên tục kêu van trong sợ hãi, mong được tha lỗi, người bố vẫn tiếp tục treo ngược con ngoài cửa sổ và trách mắng gay gắt: "Tại sao con không đi tiểu trong phòng vệ sinh? Con thích đi tiểu trong phòng ngủ hơn đúng không?". Không nghe rõ câu trả lời từ con, người bố này vừa yêu cầu con nhắc lại vừa lắc bé trong tư thế dốc đầu. Sau một hồi đe dọa, người đàn ông mới kéo con vào phía trong cửa sổ.

Liên quan đến vụ việc, Người Lao Động dẫn nguồn từ Star Video cho thấy, sự việc kéo dài khoảng 2-3 phút. Người hàng xóm quay lại clip cho biết ông và một người trong khu nhà đã yêu cầu người cha dừng hành động nguy hiểm nhưng ông ta không nghe. Liên đoàn phụ nữ địa phương cho biết đã khiển trách người cha và đang hỗ trợ tâm lý cho đứa con. Theo một nhân viên giấu tên, một cuộc điều tra về vụ việc được tiến hành.

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