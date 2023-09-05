Lào: Bàng hoàng vụ lật thuyền trên sông Mekong, ít nhất 5 người thiệt mạng và mất tích

Thế giới 05/09/2023 12:28

Vụ lật thuyền trên sông Mekong đã khiến 3 người thiệt mạng (đã tìm thấy thi thể) và 2 người mất tích.

Theo TTXVN đưa tin tại Vientiane, ngày 5/9, báo chí Lào đưa tin một thuyền chở 10 hành khách đã bị lật trên sông Mekong vào cuối tuần qua, khiến 3 người thiệt mạng (đã tìm thấy thi thể) và 2 người mất tích.

Báo cáo ban đầu cho biết khu vực xảy ra tai nạn là khúc sông chảy qua huyện Pakbaeng, tỉnh Oudomxay, Bắc Lào.

Vào thời điểm gặp nạn, trên thuyền chở 8 khách nữ và 2 khách nam. Thuyền bị mất lái do mắc vào lưới đánh cá trên sông Mekong.

Đây không phải là trường hợp lật thuyền đầu tiên trong những năm gần đây ở Lào. Mới đây, 3 người đã thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị lật trên sông Mekong, đoạn chảy qua huyện Thakhek, tỉnh Khammouane, Trung Lào.

Lào: Bàng hoàng vụ lật thuyền trên sông Mekong, ít nhất 5 người thiệt mạng và mất tích - Ảnh 1
Vào thời điểm gặp nạn, trên thuyền chở 8 khách nữ và 2 khách nam. Ảnh: TTXVN

Năm 2021, một du thuyền hạng sang cũng bị lật ở hồ Nam Ngum, tỉnh Vientiane, khiến 8 hành khách chết đuối.

Theo VOV, vào 8/2022, lật thuyền trên sông Chảy ở Lào Cai, Việt Nam cũng khiến 5 người chết và mất tích.

Thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 8h sáng 15/8, khi 5 người gồm 2 người lớn và 3 trẻ em (em nhỏ nhất mới 1 tuổi) dùng thuyền đi qua sông sang thăm thân tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai).

Khi mới lên thuyền ở khu vực bến thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, chưa kịp nổ máy thì dòng nước xiết đã kéo thuyền trôi vào vùng nước xoáy và làm lật thuyền.

Lào: Bàng hoàng vụ lật thuyền trên sông Mekong, ít nhất 5 người thiệt mạng và mất tích - Ảnh 2
Lật thuyền trên sông Chảy ở Lào Cai, 5 người chết và mất tích. Ảnh: VOV

Theo ông Trương Văn Tiến, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thời điểm thuyền bị lật xung quanh rất vắng, chỉ có 1 cháu bé trông thấy chạy về báo, nhưng trong thôn mọi người đều đi làm hết.

"Nước không chảy xiết lắm, nhưng chủ yếu do mặt nước rộng và sâu vì vị trí tai nạn nằm gần khu vực lòng hồ thủy điện Cốc Ly. Hiện, các lực lượng tại chỗ cùng với khoảng 30 người của Công an, quân sự huyện vào trợ giúp tìm kiếm", ông Tiến nói trên VOV.

 

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