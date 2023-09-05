Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên y tế đã sơ cứu tại hiện trường và chuyển viên phi công tới bệnh viện. Tuy nhiên, anh đã qua đời do chấn thương quá nặng tại bệnh viện.

Theo báo An ninh Thủ đô dẫn nguồn từ hãng tin RT, vụ tai nạn hàng không chết người xảy ra ở San Pedro thuộc bang Sinaloa của Mexico vào ngày 3/9, đúng lúc cặp vợ chồng địa phương đang chuẩn bị nhận tin về giới tính của con họ.

Đoạn video về hiện trường vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng, cho thấy cặp vợ chồng đang đứng ở nơi tổ chức bữa tiệc tiết lộ giới tính thai nhi, trong khi chiếc máy bay Piper PA-25 ở tầm thấp bay đến.

Máy bay nhả dải khói màu hồng lên phía trên địa điểm cặp vợ chồng đang đứng, báo hiệu họ sắp có 1 bé gái. Những người chứng kiến ​​đã reo hò khi cặp đôi ôm nhau.

Chiếc máy bay hạng nhẹ gặp nạn khi đang trình diễn tại bữa tiệc ở Mexico ngày 3/9

Chiếc máy bay bị kéo mạnh lên trên sau khi nhả khói, dường như cánh trái của nó bị gãy và va vào thân máy bay. Máy bay bị rơi ngay sau đó.

Trong video, những người tham dự bữa tiệc dường như không hề hay biết về vụ tai nạn nên vẫn tiếp tục chúc mừng cặp vợ chồng.

Truyền thông địa phương cho biết, phi công tên Luis Angel, 32 tuổi, đã bị mắc kẹt trong xác máy bay. Anh ta được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo báo Giao Thông dẫn nguồn từ CNN, hiện chưa có thông tin về nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Các bữa tiệc tiết lộ giới tính thai nhi bắt đầu phổ biến ở Mỹ vào những năm 2010 rồi nhanh chóng lan rộng sang nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ban đầu, những bữa tiệc tiết lộ giới tính thai nhi thường chỉ gồm nghi thức cắt bánh ăn mừng, bắn pháo hoa. Tuy nhiên, một số bữa tiệc bao gồm những màn trình diễn khá mạo hiểm dẫn tới sự cố đáng tiếc, từ gây hư hại tài sản cho tới cháy rừng, những vụ nổ gây thương vong.

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