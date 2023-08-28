Người đàn ông 36 tuổi muốn quan hệ nhưng bị vợ từ chối. Trong cơn tức giận, anh ta đã lao vào dùng tay xé rách phần dưới cơ thể của vợ, khiến cô bị rách "vùng kín" khoảng 10 cm, gây chảy máu nghiêm trọng.

Theo Báo Phụ nữ Thủ đô dẫn tin từ Jakarta Coconut Net và các phương tiện truyền thông khác của Indonesia, tại một vùng quê, vụ bạo lực gia đình xảy ra vào đêm khuya.

Sau nhiều ngày bỏ trốn, người chồng đã bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời bày tỏ sự hối hận về việc bạo hành vợ mình. Người đàn ông cũng khai rằng đó là do gần đây vợ liên tục từ chối quan hệ tình dục nên khiến anh ta không kiềm chế được cơn tức giận, ghen tuông.

Người chồng đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án sau đó, còn người vợ được đưa đến bệnh viện để điều trị sau khi gọi cảnh sát, cuối cùng cô được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Người đàn ông bị từ chối quan hệ tình dục liền tấn công phía dưới của vợ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo cảnh sát, lý do người vợ từ chối lời đề nghị của chồng là do nghi phạm thường xuyên tra tấn cô khi quan hệ tình dục khiến nạn nhân bị tổn thương.

Theo Người Lao Động dẫn tin từ BBC, vụ việc đau lòng khác cũng xảy ra Ở Ấn Độ, một người đàn ông nhẫn tâm xuống tay giết chết vợ mình vì cô từ chối cho anh ta quan hệ tình dục.

Sau khi bị vợ từ chối cho quan hệ tình dục, người đàn ông xông vào đánh và bóp cổ cô khiến nạn nhân tử vong.

Theo nhân viên cảnh sát Ramesh Jaglan, nghi phạm đã thú nhận tội danh sau khi bị bắt. "Người phụ nữ nhiều lần từ chối cho chồng ‘quan hệ’. Cặp đôi nói trên đã kết hôn hơn 10 năm và có 2 người con.

Bạo lực gia đình với nạn nhân là phụ nữ xảy ra phổ biến ở Ấn Độ trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Trung bình cứ mỗi 5 phút lại xảy ra 1 vụ bạo lực gia đình tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.

Bạo lực gia đình với nạn nhân là phụ nữ xảy ra phổ biến ở Ấn Độ trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Ảnh: Internet

Việc người chồng cưỡng hiếp người vợ không bị liệt vào danh sách phạm tội. Rất nhiều ý kiến cho rằng hôn nhân chỉ là nơi thỏa mãn nhu cầu tình dục của cánh đàn ông, và chính vì vậy phụ nữ trở thành đối tượng phải cam chịu.

Phụ nữ Phải làm gì khi bị bạo lực tình dục?

Theo Lao Động, bạo hành gia đình được xem là một trong số những vấn đề nan giải đối với nhiều gia đình. Nếu chẳng may rơi vào tình huống bị bạo hành gia đình, phụ nữ cần biết cách bảo vệ an toàn, tính mạng của bản thân.

- Tìm cách mở toang cửa ra mỗi khi chồng đánh vợ

Theo các chuyên gia tâm lý thì việc xấu hổ với hàng xóm và tìm cách đóng cửa lại mỗi khi bị đánh là một giải pháp bế tắc khiến cho bạo lực gia đình mãi mãi không bao giờ có thể giải quyết được. Ngược lại, nếu mở cửa ra để tất cả mọi người nhìn thấy, bạn không chỉ có thể có đường thoát hiểm để cứu lấy bản thân mình mà người chồng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi bạn có được sự can thiệp, giúp đỡ từ hàng xóm, láng giềng.

- Tránh xa những nơi nguy hiểm trong nhà

Nếu bạn đang bị đe dọa, hãy tránh xa những nơi trong nhà có thể khiến bạn bị nhốt lại như tủ đồ, nhà tắm hay các không gian nhỏ. Thay vào đó, hãy tìm căn phòng có cửa ra vào hay cửa sổ để bạn có thể trốn thoát khi cần thiết.

Tránh xa nhà bếp vì chồng có thể dùng những vật dụng trong bếp làm hung khí. Nếu được, hãy trốn vào một căn phòng khóa từ bên trong để khóa chồng bạn ở bên ngoài.

- Ứng phó thông minh thay vì âm thầm chịu đựng

Nhiều người cho rằng bị chồng đánh thì bỏ “quách” cho xong chứ có gì đâu phải nghĩ. Đó cũng là một quan điểm đúng nhưng không phải đúng trong tất cả các trường hợp. Bởi là một người phụ nữ, bạn phải đắn đo rất nhiều trước bất cứ một quyết định nào, thường thì con cái chính là rào cản lớn nhất.

Do vậy, thay vì ly hôn, nhiều người lại chọn con đường âm thầm chịu đựng để con cái mình vẫn có đủ điều kiện phát triển như những đứa trẻ bình thường khác.

Tuy nhiên thì tại sao bạn không tìm cách ứng phó thông minh với người chồng đánh vợ thay vì cứ âm thầm chịu đựng như thế?

- Cung cấp cho cảnh sát thông tin cần thiết

Khi cảnh sát đến, hãy cung cấp chính xác thông tin những sự việc đã xảy ra. Nếu được cho họ xem vết thương hay tổn thất tài sản mà chồng gây ra.

- Cố gắng thỏa thuận, đưa thứ anh ta cần

Nếu bạn đang gặp nguy hiểm, nên cân nhắc thỏa thuận, đưa thứ chồng cần trước. Bạn có quyền bảo vệ bản thân an toàn. Không cần phải xấu hổ hay cảm thấy sai trái vì làm điều gì đó để bảo vệ an toàn của bản thân.