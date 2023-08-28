Con gái mất tích khi mới 3 tuổi, cha mẹ vật lộn tìm kiếm suốt 17 năm, nào ngờ lại là cô hàng xóm sống bên kia đường

Thế giới 28/08/2023 13:28

Cô con gái của cặp vợ chồng này bị mất tích khi chỉ mới 3 tuổi. Sau gần 20 năm tìm kiếm, thật không ngờ lại là cô bé hàng xóm sống bên kia đường.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Sohu, ông bà Lý có 2 cô con gái. Hai vợ chồng làm nghề buôn bán nên hàng ngày phải đến gian hàng của mình ở chợ. Không có ai trông con, họ mang theo bé út Mai Mai mới 3 tuổi đi theo. Một hôm, do khách đông, họ không để ý đến con được. Sau thời gian bận rộn, hai vợ chồng mới nhận ra Mai Mai đã biết mất.

Mặc dù tự trấn an rằng "có lẽ con đi chơi đâu đó sẽ quay lại ngay", họ vẫn rất sợ hãi. Sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi không kết quả, họ bắt đầu tìm kiếm, đáng tiếc Mai Mai vẫn bật vô âm tín. Cảnh sát cho rằng Mai Mai có thể đã bị bọn buôn người bắt cóc; khả năng tìm thấy rất thấp vì có quá ít dấu vết.

Dù vậy, cha mẹ Mai Mai vẫn quyết tâm tìm kiếm. Họ làm các tờ rơi tìm kiếm và đi hỏi mọi người. Cố gắng mọi cách, họ vẫn không có tin tức gì về con gái yêu.

Con gái mất tích khi mới 3 tuổi, cha mẹ vật lộn tìm kiếm suốt 17 năm, nào ngờ lại là cô hàng xóm sống bên kia đường - Ảnh 1
Hình ảnh của con gái lúc nhỏ - Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật

Gần đây, Hương Hương, con gái lớn của ông bà Lý, đăng thông tin về em gái Mai Mai lên nền tảng mạng xã hội chuyên tìm kiếm, kết nối những người mất tích, thất lạc gia đình. Nhân viên của nền tảng đó phát hiện, tình huống của Mai Mai rất giống với câu chuyện của một phụ nữ tên là Cổ Mẫn. Vì vậy, họ tìm kiếm thêm thông tin về Cổ Mẫn.

Không ngờ, nơi Cổ Mẫn sống chỉ cách nơi cư trú hiện tại của ông bà Lý một con đường.

Liên quan đến vụ việc hy hữu này, theo Thời báo Văn học Nghệ thuật, chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mới, Cổ Mẫn thở dài cho biết cha nuôi cô hiện đang ngồi tù, mẹ nuôi mắc bệnh tâm thần. Cô được cha nhặt ở ngoài đường về. Người cha nuôi ấy chưa bao giờ mắng mỏ hay đánh đập cô. Ông coi cô giống như con gái ruột. Sau này, vì tội gây rối, ông bị lãnh án 10 năm tù còn mẹ nuôi cô thì đi lang thang. Cô chọn cách lấy chồng để có thể tiếp tục cuộc sống.

Khi các nhân viên nền tảng kết nối người mất tích tìm đến nhà của Cổ Mẫn, chính họ cũng không khỏi bất ngờ về hoàn cảnh đáng thương của cô gái trẻ. Sau đó, họ đưa cô lên tầng 3 của căn nhà thuê rồi chỉ: “Cô có thấy căn nhà màu hồng kia không. Đó là nhà của bố mẹ ruột cô đấy”.

Nghe vậy, chính Cổ Mẫn cũng không thể tin. Cô cùng gia đình ông bà Lý đi xét nghiệm ADN. Kết quả, họ chính là ruột thịt. Cổ Mẫn chính cô con gái Mai Mai đã mất tích năm xưa của ông bà Lý.

Con gái mất tích khi mới 3 tuổi, cha mẹ vật lộn tìm kiếm suốt 17 năm, nào ngờ lại là cô hàng xóm sống bên kia đường - Ảnh 2
Người mẹ bật khóc gặp lại con gái sau 17 năm tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh: VTC News

Trong buổi gặp gỡ, người mẹ không khỏi xúc động ôm chầm lấy cô con gái của mình. Còn Cổ Mẫn cũng bật khóc nức nở, nghẹn ngào gọi “Mẹ”. Người bố chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh lau nước mắt. Dù tỏ ra bình tĩnh nhưng suốt 17 năm qua, ông đã âm thầm khóc biết bao nhiêu ngày đêm ở nơi mà vợ không nhìn thấy. Chị gái cả cũng không kìm nổi xúc động khi gặp lại em gái. Cô chính là người đã chứng kiến tất cả những đau đớn, nỗi dằn vặt của cha mẹ. Giờ đây, gia đình họ đã thực sự được đoàn tụ rồi.

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Từ khóa:   bắt cóc mất tích thất lạc tin thế giới

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