Vừa tắm vừa sạc điện thoại, bà bầu bị điện giật, chồng bất lực nhìn vợ chết trong tuyệt vọng, em bé 9 tháng trong bụng cũng không giữ được

Thế giới 25/08/2023 13:41

Thai phụ 17 tuổi bị điện giật chết do vừa tắm vừa dùng điện thoại đang sạc. Lúc đó, cô đang mang thai tháng thứ 9.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Sohu, hôm đó, cô Jennifer Karolayne đang tắm thì phát hiện điện thoại di động hết pin. Không muốn gián đoạn hoạt động yêu thích của mình, Jennifer lấy dây nối dài để sạc và tiếp tục dùng điện thoại. Nào ngờ trong quá trình này, Jennifer bị điện giật. Cô ngã xuống sàn phòng tắm và không bao giờ tỉnh lại, mang theo thai nhi chỉ còn vài ngày nữa sẽ chào đời.

Chồng Jennifer kể lại, khi nghe thấy tiếng động lớn từ phòng tắm cùng với tiếng la hét của vợ, anh lập tức chạy sang và kinh hãi khi thấy vợ nằm sấp dưới đất, bất động. Với tay ra cố giải cứu vợ mình, ngay lập tức anh cũng bị điện giật, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn vợ mình qua đời, em bé 9 tháng nằm trong bụng cũng không giữ được. Cú sốc này khiến người chồng tuy sống sót nhưng bị tổn thương thể chất và tâm lý rất nặng nề.

Cảnh sát trưởng thành phố Campina Grande, ông Ramirison Pedro, cho biết vụ việc đang được xác định là tai nạn. Các cuộc điều tra sẽ được tiến hành theo quy trình tiêu chuẩn.

Vừa tắm vừa sạc điện thoại, bà bầu bị điện giật, chồng bất lực nhìn vợ chết trong tuyệt vọng, em bé 9 tháng trong bụng cũng không giữ được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo VnExpress dẫn nguồn từ Metro, đã có rất nhiều trường hợp tử vong khi dùng hoặc sạc điện thoại trong nhà tắm. Cụ thể, một phụ nữ 21 tuổi ở Pháp đang mang thai 8 tháng rưỡi đã bị điện giật trong bồn tắm vì sạc điện thoại ngay cạnh.

Tai nạn xảy ra vào đầu năm mới tại thị trấn Saint-Martin-d'Hères. Thai nhi trong bụng mẹ chỉ còn vài ngày nữa chào đời cũng tử vong.

Chồng của người phụ nữ phải phá cửa phòng tắm sau khi gọi mãi không thấy vợ trả lời. Anh này cho biết khi xông vào đã nhìn thấy vợ bất tỉnh chìm trong bồn tắm.

Các bác sĩ đã cố hồi sức cho thai phụ nhưng không thể cứu được cả mẹ và con. Chiếc điện thoại đang sạc của nạn nhân được tìm thấy gần bồn tắm và được cho là nguyên nhân gây giật điện. Quá sốc sau cái chết của vợ con, người chồng phải nhập viện.

Bảo vệ mẹ khỏi trận bạo hành, cô gái gốc Việt bị cha dượng đâm 107 nhát dao, bỏ mạng thương tâm nơi đất khách quê người

Bảo vệ mẹ khỏi trận bạo hành, cô gái gốc Việt bị cha dượng đâm 107 nhát dao, bỏ mạng thương tâm nơi đất khách quê người

Nhờ con gái mà bà mẹ thoát được người chồng bạo hành và gọi số khẩn cấp cầu cứu. Trong khi đó, con gái bị cha dượng giữ lại, đâm tổng cộng 107 nhát dao vào người.

Xem thêm
Từ khóa:   sạc điện thoại vừa tắm vừa dùng điện thoại tin thế giới thai phụ tử vong tử vong

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích