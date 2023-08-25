Thai phụ 17 tuổi bị điện giật chết do vừa tắm vừa dùng điện thoại đang sạc. Lúc đó, cô đang mang thai tháng thứ 9.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Sohu, hôm đó, cô Jennifer Karolayne đang tắm thì phát hiện điện thoại di động hết pin. Không muốn gián đoạn hoạt động yêu thích của mình, Jennifer lấy dây nối dài để sạc và tiếp tục dùng điện thoại. Nào ngờ trong quá trình này, Jennifer bị điện giật. Cô ngã xuống sàn phòng tắm và không bao giờ tỉnh lại, mang theo thai nhi chỉ còn vài ngày nữa sẽ chào đời.

Chồng Jennifer kể lại, khi nghe thấy tiếng động lớn từ phòng tắm cùng với tiếng la hét của vợ, anh lập tức chạy sang và kinh hãi khi thấy vợ nằm sấp dưới đất, bất động. Với tay ra cố giải cứu vợ mình, ngay lập tức anh cũng bị điện giật, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn vợ mình qua đời, em bé 9 tháng nằm trong bụng cũng không giữ được. Cú sốc này khiến người chồng tuy sống sót nhưng bị tổn thương thể chất và tâm lý rất nặng nề.

Cảnh sát trưởng thành phố Campina Grande, ông Ramirison Pedro, cho biết vụ việc đang được xác định là tai nạn. Các cuộc điều tra sẽ được tiến hành theo quy trình tiêu chuẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo VnExpress dẫn nguồn từ Metro, đã có rất nhiều trường hợp tử vong khi dùng hoặc sạc điện thoại trong nhà tắm. Cụ thể, một phụ nữ 21 tuổi ở Pháp đang mang thai 8 tháng rưỡi đã bị điện giật trong bồn tắm vì sạc điện thoại ngay cạnh.

Tai nạn xảy ra vào đầu năm mới tại thị trấn Saint-Martin-d'Hères. Thai nhi trong bụng mẹ chỉ còn vài ngày nữa chào đời cũng tử vong. Chồng của người phụ nữ phải phá cửa phòng tắm sau khi gọi mãi không thấy vợ trả lời. Anh này cho biết khi xông vào đã nhìn thấy vợ bất tỉnh chìm trong bồn tắm. Các bác sĩ đã cố hồi sức cho thai phụ nhưng không thể cứu được cả mẹ và con. Chiếc điện thoại đang sạc của nạn nhân được tìm thấy gần bồn tắm và được cho là nguyên nhân gây giật điện. Quá sốc sau cái chết của vợ con, người chồng phải nhập viện.

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