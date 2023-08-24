Nạn nhân được xác định là Angelina Tran (21 tuổi), sinh viên kỹ thuật tại ĐH Washington. Gã cha dượng là Nghiep Kein Chau (54 tuổi), trong khi tên người mẹ chưa được công bố.

Theo Người Lao Động dẫn nguồn từ New York Post, bi kịch xảy ra ngay tại nhà riêng của một gia đình ở khu Beacon Hill thuộc TP Seattle, bang Washington – Mỹ hôm 7/8.

"Nghiep Kein Chau nổi điên tấn công cả 2 mẹ con nạn nhân" – các công tố viên cho biết – "Trước khi Angelina Tran vào can ngăn, gã cha dượng đã đấm mẹ của nạn nhân khoảng 12 cú trong bếp".

Sáng sớm ngày 7/8 (giờ Mỹ), Angelina Tran choàng tỉnh bởi nghe tiếng xô xát giữa mẹ và cha dượng trong bếp. Lập tức, Angelina Tran vội vào can ngăn cha dượng đánh mẹ.

Nhờ con gái mà bà mẹ thoát được người chồng bạo hành và gọi số khẩn cấp cầu cứu. Trong khi đó, Angelina Tran bị cha dượng giữ lại.

"Cả hai giằng co rồi ngã xuống sàn. Nghiep Kein Chau đã vớ lấy con dao, đâm Angelina Tran tổng cộng 107 nhát" – các công tố viên cho biết

Cô gái gốc Việt xấu số - Ảnh: LinkedIn

Liên quan đến vụ việc, theo VnExpress dẫn nguồn từ tờ Seattle Times, khoảng 4h55 sáng, cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện mẹ Tran đang hoảng loạn với vết thương dính máu trên mặt. Họ cũng tìm thấy Chau, vẫn cầm con dao dính máu. Hắn thừa nhận: "Tôi đã giết người".

Chau bị bắt tại chỗ. Sau đó, hắn khai với cảnh sát đã "cãi nhau với vợ". Thông qua phiên dịch viên, Chau kể hai người kết hôn được 19 năm và hắn ta đánh mẹ Tran vì nghĩ bà định ly hôn rồi cuỗm tiền của hắn ta. Chau cũng cho biết hắn nổi điên khi thấy Tran cố can ngăn. Chau thậm chí tuyên bố sẽ giết vợ nếu tìm thấy bà trước cảnh sát.

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Chau hiện bị buộc tội giết người cấp độ một và cố ý giết người cấp độ một. Hắn đang bị giam tại trại giam quận King với số tiền bảo lãnh là 5 triệu USD. Các công tố viên cho rằng hắn có nguy cơ bỏ trốn và là mối nguy cho cộng đồng nếu được thả ra.

Ban đầu, phiên tòa xét xử Chau dự kiến diễn ra hôm 23/8, nhưng được lùi lại đến ngày 31/8.