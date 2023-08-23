Đang tắm cho con, mẹ lên cơn động kinh ngất xỉu, khi tỉnh dậy em bé đã đuối nước tử vong

Thế giới 23/08/2023 09:21

Người phụ nữ có tiền sử động kinh ở nhà một mình để chăm sóc em bé 7 tháng tuổi. Đang tắm cho con, cô bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh do lên cơn động kinh, trong khi em bé đang ở trong bồn tắm.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam dẫn nguồn từ truyền thông Trung Quốc, vào lúc 17h50 ngày 21/8, một người mẹ đã ở nhà một mình để chăm sóc em bé 7 tháng tuổi.

Người mẹ có tiền sử động kinh, bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh do lên cơn động kinh, trong khi đó em bé đang ở trong bồn tắm. 15 phút sau, người mẹ tỉnh lại vội vàng đến kiểm tra thì phát hiện con đã bị đuối nước. Cô nhanh chóng gọi cấp cứu và tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên y tế để hồi sức tim phổi cho bé nhưng đáng tiếc là em bé đã không qua khỏi.

Đang tắm cho con, mẹ lên cơn động kinh ngất xỉu, khi tỉnh dậy em bé đã đuối nước tử vong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, trẻ em dưới 5 tuổi có thể gặp tai nạn này ngay trong xô, chậu, chum, vại, bể chứa nước, ao hay giếng khơi trong gia đình. Trẻ lớn hơn có thể gặp tai nạn này ở ao, hồ, sông, suối,... Trong dịp nghỉ hè, trẻ em khu vực nông thôn thường phụ giúp gia đình như ra đồng, sông suối mò cua, bắt ốc, chăn trâu bò... cũng dễ có nguy cơ bị đuối nước.

Cha mẹ cần hiểu những hồ bơi bằng nhựa tại nhà cũng có nguy cơ đuối nước cho trẻ nhỏ giống như những bể bơi thông thường. Hầu hết các trường hợp xảy ra với những trẻ dưới năm tuổi. Hầu hết các trường hợp đuối nước là do bọn trẻ tự trèo vào bể, dùng thang hay một vật khác gần đó, trong khi cha mẹ bận làm việc nhà...

Đang tắm cho con, mẹ lên cơn động kinh ngất xỉu, khi tỉnh dậy em bé đã đuối nước tử vong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, sự giám sát phải liên tục và đối với những trẻ bé, thậm chí luôn giữ trẻ trong tầm tay. Cha mẹ cho trẻ mặc áo phao hay bảo đảm trẻ không tự vào bể khi vắng mặt cha mẹ, thậm chí cha mẹ cần rút hết nước trong bể, đặc biệt đối với các bể nhỏ. Ðiều quan trọng nhất là cha mẹ nhận thức một cách nghiêm túc về hiểm họa này, dù với các bể nhỏ và ít nước. Bởi đuối nước thường xảy ra rất nhanh, một khi tim đã ngừng đập thì rất khó hồi phục.

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