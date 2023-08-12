Hình ảnh thầy giáo dạy bơi liên tục dìm đầu bé gái 7 tuổi xuống nước vì nghịch ngợm khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo VTC News dẫn nguồn từ SCMP, mới đây, 1 clip ghi lại cảnh thầy dạy bơi ở một trường tư đắt đỏ liên tục dìm đầu bé gái vì "tội" làm nước bể bắn tung tóe đã gây rúng động và tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Ngôi trường cô bé đang theo học là trường tư thục quốc tế tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, với mức học phí 50 nghìn nhân dân tệ (gần 200 triệu đồng) một năm. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 7 vừa rồi không chỉ khiến gia đình cô bé bàng hoàng mà dư luận cũng đặt ra câu hỏi về an toàn và đạo đức trong giáo dục. Sau đó, người dạy bơi bị sa thải, nhưng nhà trường không tiến hành điều tra về cáo buộc hành hung.

Gia đình bé gái kiểm tra lại camera và phát hiện hành vi dã man của thầy giáo - Ảnh: Giáo dục thời đại Khoảnh khắc camera an ninh ghi lại từ bể bơi của trường cho thấy người dạy bơi đã vồ lấy tay cô bé và kéo ra xa hai người bạn cùng lớp, sau đó liên tục dìm đầu của cô bé xuống nước. Vụ việc này không được phát hiện cho đến khi mẹ cô bé giúp con tắm tại nhà. Bé gái đã ngăn cản khi mẹ cố gội đầu: "Con không muốn gội đầu đâu. Con sợ bị sặc". Nhận thấy có điều bất thường, người mẹ hoảng hốt bảo con kể chi tiết về những gì xảy ra trước đó.

"Huấn luyện viên đã đẩy con xuống nước và khi con bơi lên, thầy ấy lại tiếp tục dìm con xuống nước, cứ như thế nhiều lần", cô bé kể. Theo báo Giáo dục Thời đại dẫn nguồn từ Huashang, mẹ và ông của bé gái đã đến trường mẫu giáo để xem video giám sát khu vực bể bơi. Đoạn video dài 46 giây, được ghi vào lúc 2h40 chiều ngày 27/7, cho thấy huấn luyện viên đã kéo bé gái ít nhất 4 lần, dù cô bé cố gắng tránh xa nhưng thầy huấn luyện viên vẫn đẩy đầu em xuống nước. Gia đình bé gái cảm thấy tức giận, đã hỏi trực tiếp huấn luyện viên về sự việc, tuy nhiên anh ta đã bào chữa, cho rằng cô bé đã gây phá và hành động "nghịch ngợm" trong lớp học nên mới có hành động như vậy. Hình ảnh thầy giáo dạy bơi đang cố dìm bé gái xuống nước - Ảnh: VTC News "Khi ông nội con tôi hỏi tại sao đối xử tàn nhẫn như vậy với con bé, huấn luyện viên bơi giải thích rằng ông ta trừng phạt bé vì đã làm nước bắn tung tóe trong bể bơi, ảnh hưởng đến các em học sinh khác", người mẹ kể lại. Ngay sau đó, một thầy giáo khác trong trường đã lên tiếng, ông cho rằng phía trường mẫu giáo đã xin lỗi gia đình bé gái. "Hiện tại, chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng với anh ấy", thầy giáo này nói. Tuy nhiên, không có báo cáo về bất kỳ cuộc điều tra nào thêm của chính quyền đại lục về vấn đề này. Chính vì vậy, vụ việc trên đang dấy lên một làn sóng dư luận. Nhiều người phẫn nộ, bất bình trước hành động của thầy giáo huấn luyện viên và cách xử lý của nhà trường.

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