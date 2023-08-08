Vừa nằm lên ghế massage ở siêu thị để thư giãn, người phụ nữ kêu thất thanh vì tóc và da đầu bị kéo căng vô cùng đau đớn

Thế giới 08/08/2023 12:30

Cảm thấy người đang mệt mỏi, đau nhức, người phụ nữ tiến lại gần chiếc ghế massage và nhét tiền vào để sử dụng. Nào ngờ, khi vừa ngồi lên ghế, chưa kịp thư giãn, cô đã đau đớn kêu thất thanh.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Chinatimes, một phụ nữ đến ga xe lửa Trùng Khánh và trong lúc chờ đợi chuyến tàu của mình khởi hành, cô nhìn thấy chiếc ghế massage trên lối đi. Đây là loại ghế massage mà mọi người vẫn hay nhìn thấy ở các siêu thị, dành cho những vị khách mỏi mệt cần thư giãn ít phút.

Cảm thấy người đang mệt mỏi, đau nhức, cũng muốn giết thời gian trong lúc chờ tàu, người phụ nữ tiến lại gần chiếc ghế và nhét tiền vào để sử dụng. Nào ngờ, khi vừa ngồi lên ghế, chưa kịp thư giãn, cô đã đau đớn kêu thất thanh vì tóc bị cuốn vào bộ phận phía dưới ghế.

Vừa nằm lên ghế massage ở siêu thị để thư giãn, người phụ nữ kêu thất thanh vì tóc và da đầu bị kéo căng vô cùng đau đớn - Ảnh 1
Phần tóc của cô gái bị quấn chặt vào ghế massage - Ảnh: VTC News

Thấy người phụ nữ nằm trên ghế massage không ngừng khóc lớn và kêu cứu, những người xung quanh lập tức tiến lại để giúp đỡ. Họ thấy da đầu người phụ nữ bị kéo căng như muốn đứt ra nhưng không biết chính xác tình huống diễn ra thế nào nên rất lúng túng, không biết làm gì. 

Lát sau, mọi người ngắt nguồn điện, tháo bỏ chiếc ghế massage, cắt bớt phần tóc bị kẹt, khi đó mới giải thoát được cho nạn nhân. 

Kết quả điều tra sau đó cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do lớp da bảo vệ của chiếc ghế massage bị hỏng. Tóc của vị khách bị cuốn vào qua khe hở rồi bị kết cấu phía trong kéo căng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu niêm phong toàn bộ những chiếc ghế massage ở đây. Các ban ngành liên quan đang vào cuộc điều tra, hứa sẽ đưa ra câu trả lời và phương án xử lý sớm nhất. 

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố với ghế massage. Trước đó, vào tháng 10/2019, 1 vụ việc đau lòng xảy ra ở Hàn Quốc khiến dư luận xôn xao.

Dẫn tin từ Tổ Quốc, sở cảnh sát Cheongwon ở Cheongju (Hàn Quốc) đã đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi về cái chết của cậu bé 2 tuổi sinh sống tại căn hộ ở Cheongju Yulyang-dong. Viện điều tra khoa học quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra kết luận tử vong là do cậu bé bị mắc kẹt vào một chiếc ghế mát xa đang hoạt động.

Vừa nằm lên ghế massage ở siêu thị để thư giãn, người phụ nữ kêu thất thanh vì tóc và da đầu bị kéo căng vô cùng đau đớn - Ảnh 2
Bé trai đã tử vong sau khi mắc kẹt vào ghế mát xa - Ảnh minh họa: Tổ Quốc

Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút tối ngày 28/10/2019, mẹ cậu bé kể: "Tôi đang làm việc nhà thì nghe thấy tiếng con út khóc ở trong phòng. Tôi vội chạy vào thì thấy chân và người con đã bị kẹt ở phần dưới của ghế mát xa". Chiếc ghế lúc đó đang hoạt động.

Ngay lập tức, cô gọi xe cấp cứu. Các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi cho cậu bé. Tại thời điểm đó, cậu đã có mạch và nhịp thở nhưng vẫn bất tỉnh. Họ nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện gần nhất. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng tiếc là bé vẫn không qua khỏi. Bé trai qua đời vào 7 giờ sáng 30/10/2019 tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

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