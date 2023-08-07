Tại thời điểm đó, lực lượng cứu hộ đã phải chạy đua với thời gian để giải cứu người sống sót giữa thời tiết lạnh giá, trong khi người dân đau khổ chờ đợi bên những đống đổ nát với hy vọng tìm thấy người thân, bạn bè và hàng xóm còn sống. Giữa đống đổ nát hoang tàn, tình người, lòng tốt và cả phép màu vẫn tồn tại. Nhắc về trận động đất kinh hoàng ấy, chắc có lẽ sẽ không ai quên được hình ảnh 1 bé gái được sinh ra ngay giữa "cơn địa chấn chết chóc".

Thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2/2023 được xem là trận động đất mạnh nhất trong hơn 80 năm vừa qua, cũng như là một trong những trận động đất chết chóc nhất tại nước này.

Theo Dân Việt dẫn nguồn từ Livemint, một thai phụ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị san phẳng đã sinh con thành công trước khi tử vong.

Đoạn video quay cảnh em bé sơ sinh, người lấm lem bụi đất được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Aleppo, Syria và đưa đến nơi an toàn đã xuất hiện trên mạng và đã gây xúc động mạnh cho người xem. Trận động đất đã khiến đứa bé trở thành trẻ mồ côi ngay khi vừa chào đời khi cả mẹ và bố của bé đều đã chết.

Em bé sơ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ do động đất - Ảnh: VietNamNet

Sau hơn 6 tháng kể từ lúc xảy ra thảm họa, theo báo Phụ nữ Việt Nam dẫn nguồn từ CBC, ngay sau khi được giải cứu thành công, em bé này được đưa đến bệnh viện và đặt tên là "Aya", trong tiếng Ả rập "Aya" có nghĩa là "phép màu". Được biết, có hàng nghìn người muốn nhận nuôi Aya sau trận động đất mạnh nhưng cuối cùng, dì và chú ruột đã quyết định mang cô bé về nhà nuôi dưỡng và đặt tên đệm của cô bé là Afraa theo tên người mẹ quá cố.

Hình ảnh của Aya ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Mới đây, cha mẹ nuôi của Aya đã đăng tải những bức ảnh của cô bé và thông báo về cuộc sống hiện tại của em. Trong ảnh, cô bé đã cứng cáp hơn rất nhiều và vô cùng vui vẻ khi ngồi trên chiếc xích đu dưới sự chăm sóc của người chú Arshawadi. Arshawadi cho biết khi được đội cứu hộ phát hiện và giải cứu, cô bé chỉ còn thở thoi thóp, trên người có nhiều vết bầm tím. Tuy nhiên, hiện cô bé đã khỏe mạnh và thích nghi được với cuộc sống hiện tại.