Hai mẹ con chủ nhà khai với cảnh sát rằng cô gái giúp việc cho gia đình đã đột tử. Song kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân mất mạng vì lực siết cổ và chấn thương não.

Theo Dân Trí dẫn nguồn từ The Straits Times, ngày 26/7/2016, cảnh sát nhận cuộc gọi báo vụ chết người từ một căn hộ chung cư trên phố Bishan, Singapore. Khi tới căn hộ, cảnh sát thấy một cô gái đã tử vong. Nạn nhân là Piang Ngaih Don, 24 tuổi và mang quốc tịch Myanmar. Piang là người giúp việc trong gia đình bà Prema S. Naraynasamy (khi đó 58 tuổi). Gaiyathiri Murugayan (khi đó 36 tuổi), con gái của bà Prema, cũng ở nhà khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Hai mẹ con đều không có việc làm và ở nhà làm nội trợ. Họ khẳng định cô giúp việc đột tử.

Bà Prema S. Naraynasamy (bên trái) và cô Piang Ngaih Don (bên phải) - Ảnh: Ettoday Qua quá trình thu thập thông tin, cảnh sát biết rằng Piang bắt đầu làm việc tại căn hộ của bà Prema từ ngày 28/5/2015. Thời điểm đó cô nặng 39kg, nhưng vào thời điểm Piang tử vong, cô chỉ nặng 24kg - dấu hiệu của tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Vì chuyên gia pháp y kết luận Piang Ngaih Don tử vong do lực siết cổ và chấn thương não, cảnh sát bắt Prema và Gaiyathiri vào ngày 27/7 để điều tra.

Khi cảnh sát kiểm tra camera an ninh trong căn hộ, ổ cứng của nó đã biến mất. Họ thẩm vấn những người thân của Prema để tìm ổ cứng và con trai của bà ta đã giao nộp ổ cứng. Dữ liệu video từ camera cho thấy Prema và con gái Gaiyathiri liên tục đấm, tát, giật tóc, lắc đầu Piang hoặc đánh cô bằng các đồ vật từ tháng 10/2015 đến khi cô chết. Nhiều đoạn trong video cho thấy họ kéo và quăng Piang trong căn hộ. Hai người thường xuyên không cho cô giúp việc ăn và nghỉ ngơi. Nhóm điều tra thống kê được Prema đã gây thương tích cho Piang trong 47 lần, dựa vào dữ liệu từ camera an ninh. Gaiyathiri thường xuyên hành hạ cô giúp việc hoặc phối hợp với mẹ để tra tấn Piang. Cô ta đánh đập Piang 115 lần, với ít nhất 28 lần gây thương tích. Trong 12 ngày cuối đời, Piang phải ngủ trên sàn nhà trong tình trạng bị trói tay. Cảnh sát áp giải Gaiyathiri Murugayan - Ảnh: The Straits Times Liên quan đến vụ việc trên, mới đây, theo VTC News dẫn nguồn từ Ettoday, tại phiên tòa xét xử, cô con gái Gaiyathiri Murugayan bị cáo buộc về tội cố ý gây thương tích, vô ý gây tử vong và bị kết án 30 năm tù. Mẹ cô ta bị kết án 14 năm tù vì tội đánh đập và tra tấn. Hai người này làm đơn kháng cáo mong được giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, tòa tuyên bố giữ nguyên mức án đối với Gaiyathiri. Mới đây, tòa cũng tuyên án 17 năm tù đối với bà mẹ, tăng 3 năm so với phán quyết 2 năm trước.

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