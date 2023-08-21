Nghi ngờ con trăn đã nuốt người này vào bụng, bạn bè và người thân đã tìm cách tiêu diệt nó và dùng một con dao dài hơn 45cm để mổ bụng con vật. Họ kinh hãi khi phát hiện thi thể còn nguyên quần áo của anh này nằm trong bụng con trăn.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Dailystar, anh Akbar Salubiro, 25 tuổi, bắt đầu công việc thu hoạch dầu cọ ở một vùng xa xôi thuộc Tây Sulawesi, Indonesia vào ngày 25/3/2017. Tối 25/3, người nhà không thấy anh về nhà sau giờ làm việc nên đã chia nhau đi tìm. Tới 22h ngày hôm sau, họ phát hiện một con trăn khổng lồ dài 7 mét phía sau vườn nhà Akbar. Trông nó rất khả nghi với cái miệng đang ngậm một thứ gì rất lớn.

Nghi ngờ con trăn đã nuốt Akbar vào bụng, mọi người tìm cách tiêu diệt nó và dùng một con dao dài hơn 45cm để mổ bụng con vật. Họ kinh hãi khi phát hiện thi thể còn nguyên quần áo của Akbar nằm trong bụng con trăn. Khi được kéo ra, chân của nạn nhân vẫn còn xỏ nguyên đôi ủng.

Trưởng làng Salubiro Junaidi cho biết: "Mọi người đã nghe thấy tiếng kêu từ rừng cọ vào đêm trước khi Akbar được tìm thấy trong bụng con trăn. Khi con trăn bị bắt, đôi ủng mà Akbar đang đi lộ rõ trong bụng nó".

Con trăn khổng lồ đã nuốt người đàn ông - Ảnh: DailyStar

Trước đó, theo Người Lao Động dẫn nguồn từ Daily Mail, tại Indonesia, vào năm ngoái, một phụ nữ mất tích cũng được tìm thấy trong bụng trăn.

Cụ thể, bà Jahrah (54 tuổi) mất tích từ đêm sau khi vào khu rừng gần nhà lấy mủ cao su. Đến tận lúc mặt trời mọc người phụ nữ vẫn chưa về nhà, làm người nhà nạn nhân lo lắng, mở cuộc tìm kiếm. Sau nhiều ngày lùng sục tìm người mất tích, người dân tìm thấy một con trăn khổng lồ với cái bụng no đến mức nó gần như không di chuyển nổi. Một hình thù dài cộm lên giữa bụng nó báo trước một điềm xấu cho những người chứng kiến.

Dân làng nhìn thấy thi thể bà Jahrah nằm trong bụng con trăn - Ảnh: Viral Press

Người dân địa phương giết con trăn rồi đặt nó nằm dài trên đất, cẩn thận xẻ một đường dọc theo bụng con trăn. Khi bụng con trăn được phanh ra, mọi người nhìn thấy thi thể bà Jahrah nằm trong đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-tim-thay-thi-the-nguoi-an-ong-mat-tich-nam-nguyen-ven-trong-bung-tran-khong-lo-611039.html