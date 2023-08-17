Vòng quay mạo hiểm gặp sự cố, hành khách tuột đai an toàn văng thẳng xuống đất, cảnh tượng ở hiện trường khiến nhiều người kinh hãi

Thế giới 17/08/2023 13:23

Vụ tai nạn xảy ra đã khiến nhiều người sợ hãi, hoảng loạn.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam dẫn nguồn từ Daily Star,  vụ việc xảy ra vào khoảng 3h chiều (giờ địa phương) vào cuối tuần trước tại làng La Hestre gần Manage, ở phía Tây Nam nước Bỉ. Được biết, đây là thời điểm khu vực này tổ chức lễ hội hóa trang với nhiều trò chơi và vụ tai nạn xảy ra đã khiến nhiều người sợ hãi, hoảng loạn. 

7 hành khách đang tham gia trò chơi "thảm bay" và được quay tròn với tốc độ cao. Tuy nhiên, khi các hành khác đang chơi, khói trắng dày đặc bất ngờ bốc ra từ đằng sau. Chỉ vài giây sau đó, cả 7 hành khách đều bị văng với tốc độ cao ra khỏi ghế. Thậm chí, có người còn bị hất tung lên không trung vài mét trước khi rơi xuống đất.

Những người chứng kiến cảnh tượng này vô cùng sợ hãi và la hét tìm kiếm sự giúp đỡ ngay khi tai nạn xảy ra. Sau đó, các nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thông báo cho biết có 3 người bị thương nặng, nạn nhân nhỏ tuổi nhất và bị thương nặng nhất là một bé gái 10 tuổi.

Sau khi vụ việc xảy ra, truyền thông địa phương đã đưa ra nghi vấn cho rằng thanh an toàn của khu vui chơi gặp trục trặc và gây ra tai nạn này. Đáng chú ý, khu vui chơi này vẫn chưa đóng cửa và vẫn phục vụ các du khách bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, theo VietNamNet dẫn nguồn từ Newsflare, một sự việc hãi hùng đã xảy ra khi 2 du khách đang tham gia trò chơi mạo hiểm có tên "Rocket Bungee Jumping" tại công viên giải trí Xinghaiwan ở thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. 

Vòng quay mạo hiểm gặp sự cố, hành khách tuột đai an toàn văng thẳng xuống đất, cảnh tượng ở hiện trường khiến nhiều người kinh hãi - Ảnh 1
Sự việc xảy ra vào tháng trước ở Trung Quốc - Ảnh cắt từ clip

Đoạn video ghi lại cho thấy, 2 du khách ngồi trong một quả cầu sắt và được ném lên cao bằng 2 sợi dây cáp. Tuy nhiên, khi quả cầu vừa bay lên cao thì một sợi dây cáp bất ngờ bị tuột khiến quả cầu văng sang trái và rơi tự do xuống dưới.

Nhiều người đứng phía dưới đã la hét và bỏ chạy tán loạn khi chứng kiến cảnh tượng trên. 

May mắn, 2 du khách vẫn ngồi vững bên trong quả cầu và bị treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cách mặt đất vài mét.

Một nhân viên tại công viên giải trí cho biết, 2 du khách đã được đưa xuống đất an toàn ngay sau đó, dù rất sợ hãi nhưng may mắn họ chỉ bị chấn thương nhẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công viên đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho khách du lịch  và kiểm tra độ an toàn của các trò chơi mạo hiểm. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.

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Từ khóa:   tin thế giới vòng xoay trò chơi mạo hiểm

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