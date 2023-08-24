Esther qua đời hôm 7/7, chỉ một ngày sau khi bị ốm. Gia đình không thể ngờ nguyên nhân gây ra sự việc đau lòng này là do Esther đã nuốt phải hạt nở trong lúc tắm.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Daily Mail, bé gái Esther Jo Bethard, 10 tháng tuổi, (bang Wisconsin Mỹ) vô tình nuốt phải một hạt nở trong lúc tắm mà gia đình không hề hay biết. Sau cái chết đột ngột của con gái, chị Taylor Bethard gửi thông điệp cảnh báo tới các gia đình có trẻ nhỏ, đồng thời kêu gọi cấm sử dụng hạt nở làm đồ chơi tắm cho trẻ em.

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, hạt nở (hạt trương nở) là những hạt nhựa nhỏ li ti, có đường kính khoảng 5mm và có nhiều màu sắc sặc sỡ, dùng làm đồ chơi hoặc thay thế đất để trồng cây. Nhờ có công thức hoá học là một polimer có chứa tinh bột nên kích thước hạt có thể tăng 100-200 lần khi ngâm nước.

Esther là con gái út trong gia đình 5 anh em. “Bé có nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả căn phòng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp và mái tóc xoăn đỏ”, người mẹ đau lòng khi nhớ về con gái. Chị cho biết, gia đình đang đề xuất thay đổi luật để cấm hoặc hạn chế việc bán hạt nở làm đồ chơi khi tắm. Họ muốn đảm bảo rằng không có gia đình nào khác phải trải qua sự kiện bi thảm tương tự. Taylor Bethard chia sẻ với Fox News: "Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng nên cấm hoặc thu hồi hạt nở khỏi thị trường đồ chơi cho trẻ em. Chúng tôi không muốn ai phải trải qua mất mát tương tự".

Một tác hại khác khi nuốt phải hạt nở chính là nguy cơ gây ngộ độc. Theo các nhà chuyên môn, thực sự hạt nở là một loại đồ chơi an toàn. Tuy nhiên vì chạy theo lợi nhuận mà có nhà sản xuất đã cố tình thay đổi thành phần chất có thể gây độc khi nuốt phải là 1,4-butanediol. Sau khi nuốt phải, chất này có thể chuyển hoá thành gamma hydroxybutyrate là một loại thuốc mê.

Với liều lượng thấp, trẻ có thể bị nôn ói, chóng mặt, nhìn mờ. Còn khi nuốt phải lượng nhiều hơn, trẻ có thể bị co giật, lú lẫn hoặc rơi vào hôn mê.

Chính vì những lý do này, chúng ta cần phải lưu tâm đến những đồ chơi của trẻ đã phù hợp với lứa tuổi hoặc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được kiểm định an toàn với trẻ. Những vật nhiều màu sắc sặc sỡ có thể làm trẻ thích thú và nuốt phải như hạt nở cần được để xa tầm tay của trẻ.

Và khi thấy hoặc nghi ngờ trẻ nuốt phải hạt nở, trẻ phải cần được đưa đến cơ sở y tế, bệnh viện để các bác sĩ có thể có kế hoạch theo dõi và can thiệp khi cần thiết.

Hạt nở là đồ chơi được nhiều trẻ em yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Hạt nở là một loại đồ chơi trẻ em với hình dạng là những hạt nhựa nhỏ li ti đủ các màu sắc, khi ngâm vào nước, các hạt sẽ trương nở to lên gấp nhiều lần. Các hạt đều long lanh và đẹp mắt như các viên bi nên rất thu hút trẻ em ở lứa tuổi mầm non và tiểu học.

Mặc dù đã có những trường hợp trẻ em nhập viện vì hạt nhựa nở nhưng không phải phụ huynh nào cũng biết được sự nguy hiểm của loạt hạt nhựa này. Một số phụ huynh mua về cho con chơi, hoặc để con tự mua theo sở thích đồ chơi của con.

Tuy nhiên, các chuyên gia và bác sĩ chuyên khoa đang rất quan ngại về một loại hạt nở được sản xuất từ một loại hợp chất có tên polymer, nở cực tốt và có thể nở to lên tới 60 lần so với kích thước ban đầu. Theo các chuyên gia, nếu bị trẻ nuốt phải, chúng có thể gây tắc nghẽn trong cơ thể của trẻ, dẫn tới các vấn đề như nôn mửa, đau bụng, táo bón.

Theo kết quả nghiên cứu từ Phòng Kiểm nghiệm nhựa công nghiệp của Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, các hạt nhựa màu của Trung Quốc thực chất là hạt trương nở. Khi hút no nước, thể tích của nó có thể tăng tới 300 - 400 lần. Loại hạt này sử dụng hợp chất polyacryamit rất độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa và có khả năng gây ung thư.