Theo TTXVN dẫn nguồn từ hãng tin AP, chiều 22/8, cảnh sát và nhân viên y tế đã được gọi tới trung tâm giữ trẻ Kidz of the Future ở Omaha để điều tra cái chết của một em bé 1 tuổi. Em bé được phát hiện trong xe đưa đón. Nhiệt độ vào thời điểm đó rơi vào khoảng 37 độ C,

Cảnh sát cho biết em bé tên Ra'Miyah Worthington đã tử vong tại bệnh viện. Các tài liệu của tòa án ghi nhận nhiệt độ cơ thể của cô bé là 42,8 C. Cha mẹ em bé đã chỉ trích trung tâm giữ trẻ, cho rằng vì bất cẩn và vô trách nhiệm mới không nhận ra sự vắng mặt của em bé tại trung tâm..