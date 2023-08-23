Em bé được phát hiện đã tử vong trong xe đưa đón. Nhiệt độ vào thời điểm đó rơi vào khoảng 37 độ C.

Theo TTXVN dẫn nguồn từ hãng tin AP, chiều 22/8, cảnh sát và nhân viên y tế đã được gọi tới trung tâm giữ trẻ Kidz of the Future ở Omaha để điều tra cái chết của một em bé 1 tuổi. Em bé được phát hiện trong xe đưa đón. Nhiệt độ vào thời điểm đó rơi vào khoảng 37 độ C, Cảnh sát cho biết em bé tên Ra'Miyah Worthington đã tử vong tại bệnh viện. Các tài liệu của tòa án ghi nhận nhiệt độ cơ thể của cô bé là 42,8 C. Cha mẹ em bé đã chỉ trích trung tâm giữ trẻ, cho rằng vì bất cẩn và vô trách nhiệm mới không nhận ra sự vắng mặt của em bé tại trung tâm..

Ảnh minh họa: Báo Phụ nữ Việt Nam Ngày hôm sau, các công tố viên đã buộc tội tài xế xe 62 tuổi, Ryan Williams, với tội danh bất cẩn khiến trẻ em tử vong, với mức án lên đến bốn năm tù. Theo lời khai của Ruan, ông cho biết lúc đó bị phân tâm bởi một em bé khác không muốn ra khỏi xe nên đã quên mất còn bé gái khác. Một nhân viên trung tâm đã đến để giúp đưa cậu bé phản kháng xuống xe và Ryan đã đóng cửa mà không kiểm tra lại trên xe còn ai không. Một phiên xét xử dự kiến được tiến hành vào sáng 23/8. Phó luật sư trưởng quận Douglas Brenda Beadle cho biết: “Ông ấy chịu trách nhiệm đưa học sinh vào trong. Cô bé đó đã ở trong chiếc xe từ 5-6 giờ với nhiệt độ bên ngoài lên tới gần 37,7 độ C”. Các quan chức bang cho biết trung tâm giữ trẻ sẽ đóng cửa trong khi cái chết của bé gái được điều tra.

Ngày 23/8, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo nắng nóng đối với 22 tiểu bang trải dài từ Trung Tây đến Bờ Vịnh. Nhiệt độ cao ở một số bang, bao gồm Nebraska, Iowa và một số vùng ở Nam Dakota, Minnesota, Kansas, Missouri, Illinois và Indiana, được dự đoán sẽ cao hơn mức trung bình tới 6 độ. Mức nhiệt cao sẽ kéo dài đến ngày 25/8. Trước đó, 1 vụ việc tương tự cũng xảy ra ở New York (Mỹ). Cụ thể, theo báo Công an TP.HCM dẫn nguồn từ báo địa phương, cảnh sát cho biết một bé gái hơn 1 tuổi đã tử vong sau khi bị bà ngoại bỏ quên ở ghế sau ô tô suốt 8 tiếng đồng hồ khi bà đi làm. Sở Cảnh sát hạt Suffolk của bang cho biết trong một thông cáo báo chí rằng người phụ nữ 54 tuổi đã quên gửi đứa cháu 14 tháng tuổi tại nhà trẻ trên đường đi làm vào ngày 31-7. “Khoảng tám giờ sau, người phụ nữ đến đón đứa trẻ tại nhà trẻ, nằm ở khu Redwood Lane ở Smithtown, khi đó bà ấy nhận ra rằng mình đã để quên đứa trẻ trong xe của mình” - cảnh sát cho biết. Đứa trẻ mới biết đi được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã chết.

Đang tắm cho con, mẹ lên cơn động kinh ngất xỉu, khi tỉnh dậy em bé đã đuối nước tử vong Người phụ nữ có tiền sử động kinh ở nhà một mình để chăm sóc em bé 7 tháng tuổi. Đang tắm cho con, cô bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh do lên cơn động kinh, trong khi em bé đang ở trong bồn tắm.

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