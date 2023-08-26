Sự việc xảy ra ngày 19/8. Một thực khách họ Zhang đã ghi lại cảnh người cha đang trói con trai mình vào cột bằng băng dính. Sau đó, cặp vợ chồng dùng điện thoại quay cảnh cậu bé vật lộn và cố gắng tự giải thoát.

Theo VTC News dẫn nguồn từ SCMP, Cặp vợ chồng không rõ danh tính ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã kỷ luật con trai nhỏ bằng cách trói vào cột. Cậu bé bị trừng phạt do chạy lung tung và gây ồn ào khi gia đình đang ăn tại một nhà hàng BBQ trong khu ẩm thực địa phương. Cách nuôi dạy con khắc nghiệt này tạo ra làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Đoạn video này lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và làm nổ ra làn sóng chỉ trích dữ dội. Phần lớn trong số 12.000 bình luận dưới video thể hiện sự phẫn nộ với cách nuôi dạy con cái của cặp vợ chồng: “Có ai gọi cảnh sát không? Sao lại để xảy ra cảnh bạo hành ngang nhiên như vậy?”; “Tôi muốn biết điều đó đã khiến con trai họ tổn thương thế nào. Tôi nghĩ nó sẽ rất buồn khi bị bố mẹ đối xử như vậy"...

Anh Zhang cho biết, khu ẩm thực rất đông người vào buổi tối, nhiều người trong số họ đã cười đùa và quay lại cảnh tượng trên. “Tôi thấy điều đó thật đáng buồn, đứa trẻ bị phạt lại là một trò tiêu khiển để họ vui sao?”, anh nói.

Tuy nhiên, cũng có một số người đứng về phía cặp đôi: "Tôi cũng là một ông bố trẻ. Tôi ủng hộ cách nuôi dạy con cái của họ"; “Đây là bài học lớn cho cậu bé, hy vọng cậu bé sẽ cư xử đúng mực trong tương lai”.

Việc nuôi dạy con quá nghiêm khắc hoặc khắc nghiệt có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm của trẻ sau này.

Cậu bé bị bố mẹ trói vào cây cột trong nhà hàng - Ảnh - SCMP

Cụ thể, theo VTV dẫn nguồn từ Sky News, các nhà khoa học cho biết, việc bạo hành hoặc đối xử thô bạo đối với một đứa trẻ thực sự có thể thay đổi cách cơ thể chúng "đọc" DNA của mình. Những thay đổi như vậy có thể trở thành "bẩm sinh" đối với DNA của một đứa trẻ coi cha mẹ chúng là người khắc nghiệt, làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Leuven ở Bỉ đã chọn 21 trẻ coi cha mẹ là người hỗ trợ, có sự thông cảm đối với các em. Họ so sánh những đứa trẻ này với 23 trẻ khác có cha mẹ được được miêu tả là có hành vi bạo hành, trừng phạt thể xác hoặc nghiêm khắc quá mức đối với con. Những đứa trẻ ở độ tuổi từ 12 đến 16.

Nghiên cứu cho thấy, nhiều người từng trải qua thời gian cha mẹ nuôi dạy quá nghiêm khắc, khắc nghiệt đã có những dấu hiệu ban đầu, cận lâm sàng của bệnh trầm cảm, đồng thời có phạm vi metyl hóa tăng lên đáng kể (là quá trình thông thường xảy ra khi một phân tử hóa học nhỏ được thêm vào DNA, thay đổi cách cơ thể đọc các hướng dẫn được quy định trong DNA).

Nuôi dạy con quá nghiêm khắc có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Những người báo cáo được nuôi dạy khắc nghiệt hơn có xu hướng trầm cảm và chúng tôi tin rằng xu hướng này đã được đưa vào DNA của họ thông qua sự biến đổi tăng lên trong quá trình methyl hóa.